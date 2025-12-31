รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
SCD806/01
พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*
ขวมนมป้องกันอาการจุกเสียดท้องของเราออกแบบให้สามารถไล่อากาศออกจากท้องของลูกน้อยได้ เพื่อลดอาการโคลิคและความรู้สึกไม่สบายตัว ทั้งยังช่วยให้ลูกน้อยดื่มนมได้มากขึ้นอีกด้วย เพราะอากาศภายในท้องของทารกน้อยจะถูกระบายออกไปด้วยวาล์วป้องกันอาการโคลิคในตัว
ชุดเริ่มต้นสำหรับทารก
4 ออนซ์ / 125 มล.+ 9 ออนซ์ / 260 มล.
จุกนมสำหรับทาแรกเกิด + แบบไหลช้า
0 ม. + และ 1 ม.+
Our anti-colic valve is designed to keep air away from your baby's tummy to reduce colic and discomfort. As your baby feeds, the valve integrated into the teat flexes to allow air into the bottle to prevent vacuum build up and vents it towards the back of the bottle. It keeps air in the bottle and away from baby’s tummy to help reduce colic and discomfort.
Philips Avent Anti-colic bottle reduces fussing. Babies fed with Philips Avent Anti-colic bottles experienced 60% less fussing at night, than babies fed with a competitor’s anti-colic bottle.*
The teat shape allows secure latch and the ribbed texture helps prevents teat collapse for uninterrupted, comfortable feeding.
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ความคิดเห็น
อ้างอิงจากผลสำรวจด้านการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์แม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ในระดับโลก ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2026 โดย Lovebrands จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจำนวน 11,673 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ ตุรกี เม็กซิโก บราซิล อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย
0% BPA ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011
ในระยะ 2 สัปดาห์แรก ลูกน้อยที่ดูดนมจากขวดนม Philips Avent มีอาการโคลิคที่ต่ำ และมีอาการงอแงลดลงในตอนกลางคืนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับลูกน้อยที่ดูดนมจากขวดนมอื่นของคู่แข่ง
ดีไซน์ทรงจุกนมรับรองได้ว่าป้องกันการหดตัวของจุกนมและยังช่วยในเรื่องของการกลืนอากาศและให้นมได้อย่างไม่ติดขัด
อาคารโคลิคคืออะไร และมีผลกับลูกน้อยของเราอย่างไร โคลิคนั้นมีสาเหตุมาจากการกลืนอากาศลงไปขณะดูดนม ซึ่งทำให้รบกวนระบบย่อยอาหารของลูกน้อย ซึ่งอาการนี้ประกอบไปด้วยการร้องไห้ และงอแง