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Philips Aventชุดพื้นฐานการป้อนนมลูกน้อย

SCF257/00

พร้อมสำหรับการป้อนน้ำนมจากทรวงอก

ชุดพื้นฐานการป้อนนมลูกน้อย Philips Avent ช่วยเหลือคุณในระยะแรกของการป้อนนมจากทรวงอก

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แบรนด์ที่คุณแม่ทั่วโลกแนะนำ1

ชุดการป้อนนมลูกน้อย Avent

พร้อมสำหรับการป้อนน้ำนมจากทรวงอก

  • การดูแลทรวงอก

แผ่นซับน้ำนมสำหรับกลางวัน 12 แผ่น

แผ่นซับน้ำนมสำหรับกลางวัน 12 แผ่น

เพื่อให้คุณรู้สึกแห้งสบายตลอดทั้งวัน

แผ่นซับน้ำนมสำหรับกลางคืน 6 แผ่น

ออกแบบมาเพื่อการซึมซับมากเป็นพิเศษและรู้สึกสบายตลอดคืน

แผ่นประคบสำหรับใช้งานสองด้าน 2 แผ่น

ความอุ่นสำหรับกระตุ้นการหลั่งของน้ำนม ความเย็นสำหรับความละมุนและผ่อนคลาย มาพร้อมกับซองที่นุ่มพิเศษเพื่อเพิ่มความสบาย

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. อ้างอิงจากผลสำรวจด้านการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์แม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ในระดับโลก ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2026 โดย Lovebrands จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจำนวน 11,673 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ ตุรกี เม็กซิโก บราซิล อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย 