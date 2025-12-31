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ยกเลิกการผลิต
SCF257/00
พร้อมสำหรับการป้อนน้ำนมจากทรวงอก
ชุดพื้นฐานการป้อนนมลูกน้อย Philips Avent ช่วยเหลือคุณในระยะแรกของการป้อนนมจากทรวงอก
การดูแลทรวงอก
เพื่อให้คุณรู้สึกแห้งสบายตลอดทั้งวัน
ออกแบบมาเพื่อการซึมซับมากเป็นพิเศษและรู้สึกสบายตลอดคืน
ความอุ่นสำหรับกระตุ้นการหลั่งของน้ำนม ความเย็นสำหรับความละมุนและผ่อนคลาย มาพร้อมกับซองที่นุ่มพิเศษเพื่อเพิ่มความสบาย
ความคิดเห็น
อ้างอิงจากผลสำรวจด้านการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์แม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ในระดับโลก ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2026 โดย Lovebrands จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจำนวน 11,673 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ ตุรกี เม็กซิโก บราซิล อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย