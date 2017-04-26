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แก้วน้ำที่มีอัตราการไหลเร็วของ Philips Avent เหมาะสำหรับเด็กกำลังซน ป้องกันการหกเลอะเทอะไม่ว่าจะเขย่า โยน หรือวางตะแคง และสามารถดื่มได้ง่าย มีจุกหัดดื่มที่มีฝาพับเปิดปิด และคลิปด้านข้างสำหรับเชื่อมติดกับเข็มขัดหรือรถเด็ก
340 มล.
จุกหัดดื่มแบบสปอร์ต เด็ก 18 เดือนขึ้นไป
วาล์วควบคุมการไหลของน้ำนมได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้นมหกเลอะเทอะ แม้ว่าถือในลักษณะกลับหัวหรือวางตะแคงข้าง
จุกหัดดื่มได้รับการออกแบบให้ทนต่อการกัดและมีการไหลเร็วขึ้น นอกจากนี้ขนาดของถ้วยยังมีความจุได้มากกว่าสำหรับเด็กเล็กที่กำลังโต
ฝาปิดแบบพับทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจุกหัดดื่มจะสะอาดอยู่เสมอทั้งในบ้านและนอกบ้าน
4.5
จาก 5
2
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Holly27
26/04/2017
New Zealand
Perfect
We've had one of these for 2 years & it's still going strong. The lid did. Real on one of its many drops but even without it, it doesn't leak in the bag. Easy to clean as well. Have been looking for another one for ages but they're no longer available. Have tried just about every other cup avent make but they've all leaked at some stage. Please bring this one back!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF604/11 Toddler Cup
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF604/11 Toddler Cup
Joy29
28/08/2013
Australia
Great wide door for easy access
This washing mashine is fantastic. I have three kids under 4 and wash nappies, so I am always putting a load on. Clothes come out clean ever time. Just remember to use the different cycles for your washing.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF604/11 Toddler Cup
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF604/11 Toddler Cup
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