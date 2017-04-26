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ยกเลิกการผลิต

Philips Aventถ้วยเด็ก

SCF604/11

4.5

| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

สุขอนามัยขณะเดินทาง

แก้วน้ำที่มีอัตราการไหลเร็วของ Philips Avent เหมาะสำหรับเด็กกำลังซน ป้องกันการหกเลอะเทอะไม่ว่าจะเขย่า โยน หรือวางตะแคง และสามารถดื่มได้ง่าย มีจุกหัดดื่มที่มีฝาพับเปิดปิด และคลิปด้านข้างสำหรับเชื่อมติดกับเข็มขัดหรือรถเด็ก

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แบรนด์ที่แนะนำโดยคุณแม่ทั่วโลก1

ไม่หกเลอะเทอะ ไหลรวดเร็วขึ้น

สุขอนามัยขณะเดินทาง

  • 340 มล.

  • จุกหัดดื่มแบบสปอร์ต เด็ก 18 เดือนขึ้นไป

จุกหัดดื่มที่ไม่หกเลอะเทอะพร้อมวาล์วซึ่งจดสิทธิบัตรแล้ว

จุกหัดดื่มที่ไม่หกเลอะเทอะพร้อมวาล์วซึ่งจดสิทธิบัตรแล้ว

วาล์วควบคุมการไหลของน้ำนมได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้นมหกเลอะเทอะ แม้ว่าถือในลักษณะกลับหัวหรือวางตะแคงข้าง

จุกหัดดื่มที่ไหลเร็วกว่าและทนต่อการกัด

จุกหัดดื่มที่ไหลเร็วกว่าและทนต่อการกัด

จุกหัดดื่มได้รับการออกแบบให้ทนต่อการกัดและมีการไหลเร็วขึ้น นอกจากนี้ขนาดของถ้วยยังมีความจุได้มากกว่าสำหรับเด็กเล็กที่กำลังโต

ฝาปิดแบบพับช่วยปกป้องให้จุกหัดดื่มสะอาดอยู่เสมอ

ฝาปิดแบบพับช่วยปกป้องให้จุกหัดดื่มสะอาดอยู่เสมอ

ฝาปิดแบบพับทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจุกหัดดื่มจะสะอาดอยู่เสมอทั้งในบ้านและนอกบ้าน

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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4.5

จาก 5

2

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

26/04/2017

New Zealand

New Zealand

Perfect

We've had one of these for 2 years & it's still going strong. The lid did. Real on one of its many drops but even without it, it doesn't leak in the bag. Easy to clean as well. Have been looking for another one for ages but they're no longer available. Have tried just about every other cup avent make but they've all leaked at some stage. Please bring this one back!

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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF604/11 Toddler Cup

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF604/11 Toddler Cup

28/08/2013

Australia

Australia

Great wide door for easy access

This washing mashine is fantastic. I have three kids under 4 and wash nappies, so I am always putting a load on. Clothes come out clean ever time. Just remember to use the different cycles for your washing.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF604/11 Toddler Cup

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF604/11 Toddler Cup

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