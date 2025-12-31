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SCF608/01
สุขอนามัยขณะเดินทาง
ฝึกหัดการดื่มได้ง่ายด้วยแก้วสำหรับเด็กรุ่นต่างๆ ของ Philips Avent ฝาปิดแบบพับช่วยเก็บจุกหัดดื่มให้สะอาดอยู่เสมอ แม้ในขณะเดินทาง แก้วน้ำป้องกันการหกเลอะเทอะได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเขย่าหรือโยนไปในอากาศ ทั้งยังดื่มได้ง่ายอีกด้วย
260 มล.
จุกหัดดื่มชนิดแข็งของเด็ก12 เดือนขึ้นไป
พร้อมที่จับ
วาล์วควบคุมการไหลของน้ำนมได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้นมหกเลอะเทอะ แม้ว่าถือในลักษณะกลับหัวหรือวางตะแคงข้าง
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