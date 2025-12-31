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ยกเลิกการผลิต

Philips Avent VIAถ้วยสำหรับเติม Avent

SCF616/05

ระบบการจัดเก็บ Philips Avent ช่วยทำให้การจัดเก็บเป็นเรื่องง่าย

ระบบการจัดเก็บ Philips Avent เป็นระบบอเนกประสงค์ ระบบจัดเก็บที่ประหยัดเนื้อที่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเติบโตไปพร้อมกับลูกน้อยของคุณ ใช้ถ้วยใบเดียวกันเพื่อจัดเก็บนมและอาหารลูกน้อยของคุณได้ ถ้วยใบนี้ใช้ได้พอดีกับเครื่องปั๊มน้ำนมและจุกนมของ Philips Avent

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แบรนด์ที่คุณแม่ทั่วโลกแนะนำ1

ระบบการจัดเก็บ Philips Avent ช่วยทำให้การจัดเก็บเป็นเรื่องง่าย

  • 240 มล.

ฝาปิดเกลียว ไม่รั่ว

ฝาปิดเกลียว ไม่รั่ว

สำหรับการเก็บรักษาและขนย้ายได้อย่างปลอดภัย

เก็บรักษาอาหารของลูกน้อยของคุณ

เก็บรักษาน้ำนมแม่อันมีค่าหรืออาหารของลูกน้อยด้วยถ้วยเก็บน้ำนม Philips Avent คุณสามารถเก็บอาหารได้ในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง

นำอาหารของลูกน้อยติดตัวไปด้วย

เหมาะสำหรับการพกติดตัว คุณสามารถพกอาหารของลูกน้อยติดตัวไปกับคุณเมื่อคุณออกไปข้างนอก

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. อ้างอิงจากผลสำรวจด้านการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์แม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ในระดับโลก ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2026 โดย Lovebrands จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจำนวน 11,673 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ ตุรกี เม็กซิโก บราซิล อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย 