รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*
ขวดนม Classic ของเราได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่มานาน 30 ปี และยังคงเป็นตัวเลือกที่เป็นที่ต้องการของคุณแม่อย่างต่อเนื่อง ขวดนมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกน้อยดูดน้ำนมได้ง่ายและเพลิดเพลิน พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*
1 ขวด
4 ออนซ์/125 มล.
จุกนมไหลช้าสำหรับทารกแรกเกิด
เด็กแรกเกิดขึ้นไป
ระบบวาล์วที่ไม่เหมือนใครบนจุกนมจะโค้งงอรับกับจังหวะการดูดนมของลูกน้อย น้ำนมจะไหลไปตามจังหวะที่ลูกดูดซึ่งช่วยลดการบ้วนน้ำนม การดูดน้ำนมมากเกินไป และลดการเกิดแก๊ส
การนอนหลับและอาหารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสุขและสุขภาพของลูกน้อย จากการทดลองทางการแพทย์แบบสุ่มเกี่ยวกับการออกแบบขวดนมส่งผลกระทบต่อ "พฤติกรรมของทารก" หรือไม่ ปรากฏว่าขวดนมทารก Philips Avent Classic แสดงให้เห็นถึงการลดอาการงอแงได้ประมาณ 28 นาทีต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับขวดนมที่ใช้เปรียบเทียบ (46 นาที กับ 74 นาที, ความน่าจะเป็น=0.05) โดยเฉพาะช่วงกลางคืน**
รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ขวดนมนี้ถือและจับยึดได้ง่ายในทุกทิศทางเพื่อความถนัดมือสูงสุด แม้แต่มือเล็กๆ ของลูกน้อย
4.0
จาก 5
17
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88%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Guan_ChinTan
20/05/2012
Singapore
Appropriate size and volume for usage. Good for the feeder to hold and feed the baby.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF680/17 Classic baby bottle
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF680/17 Classic baby bottle
BOON_CHIYONG
16/03/2012
Singapore
PRACTICAL
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF680/17 Classic baby bottle
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF680/17 Classic baby bottle
JulieChoy_Mei_sin
12/11/2011
Singapore
the best silicone teats ever!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF680/17 Classic baby bottle
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF680/17 Classic baby bottle
อ้างอิงจากผลสำรวจด้านการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์แม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ในระดับโลก ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2026 โดย Lovebrands จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจำนวน 11,673 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ ตุรกี เม็กซิโก บราซิล อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย
0% BPA ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011
การศึกษาทางการแพทย์แสดงให้เห็นว่าทารกอายุ 2 สัปดาห์ที่ป้อนนมด้วยขวดนม Avent มีอาการโคลิคน้อยกว่าทารกที่ป้อนด้วยขวดนมยี่ห้ออื่น โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน