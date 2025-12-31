รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
SCF683/07
ขั้นตอนแรกของลูกน้อยในการใช้ถ้วย
ออกแบบมาเพื่อให้อ่อนโยนต่อเหงือกของลูกน้อย ชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกใช้ขวด Philips Avent SCF683/07 มีจุกหัดดื่มที่นุ่ม และป้องกันการหกเลอะเทอะ
9 ออนซ์
จุกนมปรับเปลี่ยนการไหล
เพียงติดหูจับที่ใช้งานง่ายเข้ากับขวดนมเด็กเพื่อช่วยให้ลูกน้อยเรียนรู้การดื่มด้วยตนเอง
เปลี่ยนจากจุกนมเป็นจุกหัดดื่มชนิดนุ่มที่ป้องกันการหกเลอะเทอะ- จุกหัดดื่มได้รับการออกแบบมาให้อ่อนโยนต่อเหงือกของทารก
เปลี่ยนจากขวดนมให้เป็นถ้วยหัดดื่มได้ง่ายๆ เพียงเปลี่ยนจากจุกนมเป็นจุกหัดดื่มที่อ่อนนุ่มและช่วยให้ไม่หกเลอะเทอะ
ความคิดเห็น
อ้างอิงจากผลสำรวจด้านการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์แม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ในระดับโลก ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2026 โดย Lovebrands จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจำนวน 11,673 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ ตุรกี เม็กซิโก บราซิล อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย