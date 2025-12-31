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Philips Aventชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกใช้ขวดของทารก

SCF683/07

ขั้นตอนแรกของลูกน้อยในการใช้ถ้วย

ออกแบบมาเพื่อให้อ่อนโยนต่อเหงือกของลูกน้อย ชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกใช้ขวด Philips Avent SCF683/07 มีจุกหัดดื่มที่นุ่ม และป้องกันการหกเลอะเทอะ

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  1. อ้างอิงจากผลสำรวจด้านการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์แม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ในระดับโลก ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2026 โดย Lovebrands จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจำนวน 11,673 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ ตุรกี เม็กซิโก บราซิล อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย 