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ยกเลิกการผลิต

Philips Aventขวดนมทารก Classic

SCF683/27

4.9

| (104) ตรวจดู | 99% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*

ขวดนม Classic ของเราได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่มานาน 30 ปี และยังคงเป็นตัวเลือกที่เป็นที่ต้องการของคุณแม่อย่างต่อเนื่อง ขวดนมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกน้อยดูดน้ำนมได้ง่ายและเพลิดเพลิน พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*

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ที่แนะนำโดยคุณแม่ทั่วโลก1

ได้รับความไว้วางใจมานาน 30 ปี

พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*

  • 2 ขวด

  • 9 ออนซ์/260 มล.

  • จุกนมไหลช้า

  • 1 เดือนขึ้นไป

ลูกน้อยสามารถดูดติดได้อย่างง่ายด้วยระบบวาล์วที่ไม่เหมือนใครบนจุกนม

ระบบวาล์วที่ไม่เหมือนใครบนจุกนมจะโค้งงอรับกับจังหวะการดูดนมของลูกน้อย น้ำนมจะไหลไปตามจังหวะที่ลูกดูดซึ่งช่วยลดการบ้วนน้ำนม การดูดน้ำนมมากเกินไป และลดการเกิดแก๊ส

ลดอาการงอแงอย่างได้ผลพิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์

ลดอาการงอแงอย่างได้ผลพิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์

การนอนหลับและอาหารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสุขและสุขภาพของลูกน้อย จากการทดลองทางการแพทย์แบบสุ่มเกี่ยวกับการออกแบบขวดนมส่งผลกระทบต่อ "พฤติกรรมของทารก" หรือไม่ ปรากฏว่าขวดนมทารก Philips Avent Classic แสดงให้เห็นถึงการลดอาการงอแงได้ประมาณ 28 นาทีต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับขวดนมที่ใช้เปรียบเทียบ (46 นาที กับ 74 นาที, ความน่าจะเป็น=0.05) โดยเฉพาะช่วงกลางคืน**

รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุด

รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุด

รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ขวดนมนี้ถือและจับยึดได้ง่ายในทุกทิศทางเพื่อความถนัดมือสูงสุด แม้แต่มือเล็กๆ ของลูกน้อย

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.9

จาก 5

104

ตรวจดู

99%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2

25/02/2023

Indonesia

Indonesia

พนักงานฟิลิปส์

it looks nice, nice and modern.

[Employee of philipsglobal] affordable price and best quality. don't hesitate to order Philip's bottles

ข้อดี

Philip's bottles are my go-to. because the shape of the pacifier is similar to the mother's nipple, so that the child is comfortable using Philip bottles from the age of 0 months until now 15 months.

ข้อเสีย

-

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF563/18 Classic+ baby bottle

วันที่ใช้ 2022-02-24

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF563/18 Classic+ baby bottle

วันที่ใช้ 2022-02-24

12/07/2022

Indonesia

Indonesia

พนักงานฟิลิปส์

The product has great features

[Employee of philipsglobal] The product has great features that can provide comfort for my baby

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF563/18 Classic+ baby bottle

วันที่ใช้ 2021-07-12

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF563/18 Classic+ baby bottle

วันที่ใช้ 2021-07-12

23/06/2022

Indonesia

Indonesia

พนักงานฟิลิปส์

Good product

[Employee of philipsglobal] Recoment for pilliphs is nothing problem anymore ... Good product piliphs

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF563/18 Classic+ baby bottle

วันที่ใช้ 2020-06-23

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF563/18 Classic+ baby bottle

วันที่ใช้ 2020-06-23

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  1. อ้างอิงจากผลสำรวจด้านการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์แม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ในระดับโลก ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2026 โดย Lovebrands จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจำนวน 11,673 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ ตุรกี เม็กซิโก บราซิล อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย 

  1. 0% BPA ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011

  2. การศึกษาทางการแพทย์แสดงให้เห็นว่าทารกอายุ 2 สัปดาห์ที่ป้อนนมด้วยขวดนม Avent มีอาการโคลิคน้อยกว่าทารกที่ป้อนด้วยขวดนมยี่ห้ออื่น โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน