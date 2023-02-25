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ยกเลิกการผลิต
พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*
ขวดนม Classic ของเราได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่มานาน 30 ปี และยังคงเป็นตัวเลือกที่เป็นที่ต้องการของคุณแม่อย่างต่อเนื่อง ขวดนมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกน้อยดูดน้ำนมได้ง่ายและเพลิดเพลิน พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*
2 ขวด
9 ออนซ์/260 มล.
จุกนมไหลช้า
1 เดือนขึ้นไป
ระบบวาล์วที่ไม่เหมือนใครบนจุกนมจะโค้งงอรับกับจังหวะการดูดนมของลูกน้อย น้ำนมจะไหลไปตามจังหวะที่ลูกดูดซึ่งช่วยลดการบ้วนน้ำนม การดูดน้ำนมมากเกินไป และลดการเกิดแก๊ส
การนอนหลับและอาหารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสุขและสุขภาพของลูกน้อย จากการทดลองทางการแพทย์แบบสุ่มเกี่ยวกับการออกแบบขวดนมส่งผลกระทบต่อ "พฤติกรรมของทารก" หรือไม่ ปรากฏว่าขวดนมทารก Philips Avent Classic แสดงให้เห็นถึงการลดอาการงอแงได้ประมาณ 28 นาทีต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับขวดนมที่ใช้เปรียบเทียบ (46 นาที กับ 74 นาที, ความน่าจะเป็น=0.05) โดยเฉพาะช่วงกลางคืน**
รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ขวดนมนี้ถือและจับยึดได้ง่ายในทุกทิศทางเพื่อความถนัดมือสูงสุด แม้แต่มือเล็กๆ ของลูกน้อย
4.9
จาก 5
104
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99%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Antik_7
25/02/2023
Indonesia
ส่วนหนึ่งของโปรโมชั่น
พนักงานฟิลิปส์
it looks nice, nice and modern.
[Employee of philipsglobal] affordable price and best quality. don't hesitate to order Philip's bottles
ข้อดี
Philip's bottles are my go-to. because the shape of the pacifier is similar to the mother's nipple, so that the child is comfortable using Philip bottles from the age of 0 months until now 15 months.
ข้อเสีย
-
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF563/18 Classic+ baby bottle
วันที่ใช้ 2022-02-24
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF563/18 Classic+ baby bottle
วันที่ใช้ 2022-02-24
Risti
12/07/2022
Indonesia
ส่วนหนึ่งของโปรโมชั่น
พนักงานฟิลิปส์
The product has great features
[Employee of philipsglobal] The product has great features that can provide comfort for my baby
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF563/18 Classic+ baby bottle
วันที่ใช้ 2021-07-12
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF563/18 Classic+ baby bottle
วันที่ใช้ 2021-07-12
Gede purnawan99
23/06/2022
Indonesia
ส่วนหนึ่งของโปรโมชั่น
พนักงานฟิลิปส์
Good product
[Employee of philipsglobal] Recoment for pilliphs is nothing problem anymore ... Good product piliphs
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF563/18 Classic+ baby bottle
วันที่ใช้ 2020-06-23
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF563/18 Classic+ baby bottle
วันที่ใช้ 2020-06-23
อ้างอิงจากผลสำรวจด้านการใช้งานและทัศนคติของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์แม่และเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ในระดับโลก ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2026 โดย Lovebrands จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจำนวน 11,673 ราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ ตุรกี เม็กซิโก บราซิล อินเดีย จีน อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย
0% BPA ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011
การศึกษาทางการแพทย์แสดงให้เห็นว่าทารกอายุ 2 สัปดาห์ที่ป้อนนมด้วยขวดนม Avent มีอาการโคลิคน้อยกว่าทารกที่ป้อนด้วยขวดนมยี่ห้ออื่น โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน