รับประกัน 2 ปีเต็ม
SCF798/00
ช่วยในการพัฒนาด้านสุขภาพช่องปากที่ดี*
Philips Avent ถ้วยหัดดื่มพร้อมหลอดดูดรุ่น Bendy มาพร้อมด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการดูดจากหลอดเป็นครั้งแรกและช่วยในการพัฒนาด้านสุขภาพช่องปากที่ดี* พัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เราสร้างถ้วยมีหลอดออกมาได้อย่างดีที่สุด*
ถ้วยมีหลอด Bendy
300 มล./10 ออนซ์
12 เดือนขึ้นไป
1 แพ็ก
ถ้วยขนาด 10 ออนซ์เป็นถ้วยขนาดเหมาะที่สุดให้ลูกๆ ของคุณดื่มตลอดทั้งวันรวมถึงในระหว่างทำกิจกรรมด้วย ฝาปิดแบบพับออกแบบมาเพื่อรักษาหลอดให้สะอาดขณะออกไปไหนต่อไหน ถ้วยมีรูปทรงโค้งรับกับสรีระและผิวสัมผัสกันลื่นเพื่อให้มือเล็กๆ ของลูกน้อยจับและถือได้ง่าย เปิดทางให้เจ้าตัวเล็กพัฒนาทักษะการดื่มด้วยตนเองได้อย่างมั่นใจ
ส่วนล่างของหลอดจะหักงอได้เพื่อให้หลอดยื่นไปถึงของเหลวได้ง่าย ทำให้คุณดื่มได้ในท่าที่เป็นธรรมชาติ
หลอดนี้จะมีวาล์วกันรั่วในตัวกันไม่ให้ของเหลวหก ฝาปิดแบบพับจะปกป้องหลอดและกันไม่ให้มีของเหลวรั่วเมื่อไปไหนมาไหน
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2.6
จาก 5
5
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gracelyn
24/07/2018
Singapore
Philips Avent Straw Cups SCF798/00 Bendy straw cup 300ml/10oz 12m+ 1-pack
Good Quality Does not leak Great Size for toddler
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF798/00 Straw Cups
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF798/00 Straw Cups
miss loud
29/01/2024
Australia
Best little sippy we've bought
My toddler loves her 'dinosaur' sippy and it's the least leaky of 3 different 'no spill' brand cups we have. It's sturdy and compact (no unnecessary handles). We've had no probs with the straw like some review have said. We get heaps of compliments on it and I can't understand why they discontinued it!? Great they also have/had replacement parts so you don't need to buy a whole new thing when one bit finally breaks. That said, ours has withstood many throws and high drops over the last couple of years!
ข้อดี
ergonomical (my 1-2y.o. toddler can hold it in one hand but maybe she's just talented), easy wash, least leaky cup we have
ข้อเสีย
Hard to find in the shops anymore
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF798/00 Straw Cups (Colour may vary)
วันที่ใช้ 2023-01-29
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF798/00 Straw Cups (Colour may vary)
วันที่ใช้ 2023-01-29
Chen
07/11/2018
Singapore
Straw quality is very bad
The straw of this bottle has a very bad quality. After using it two weeks , it torn. Then I bought new straw , it happened again.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF798/00 Straw Cups
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SCF798/00 Straw Cups
อิงกับการสำรวจความพึงพอใจออนไลน์ทั่วโลกด้านแบรนด์และผลิตภัณฑ์การดูแลแม่และเด็กในปี 2023 กับผู้ใช้ 10,109 คน
90% ของทันตแพทย์เด็กในสหรัฐจาก 200 คนที่ทำการสำรวจเห็นพ้องว่าการออกแบบถ้วยมีหลอดของเราช่วยเรื่องพัฒนาการช่องปากที่ดีต่อสุขภาพ โดย 89% เห็นด้วยว่าการดูดโดยใช้หลอดเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อเหงือก เสริมสร้างความแข็งแรงให้ช่องปาก (งานวิจัย ind. onl. , USA, เมษายน 2016) พัฒนาจากอรรถกุมารแพทย์ ทันตแพทย์ นักการยศาสตร์ และพยาบาลผดุงครรภ์