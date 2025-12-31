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ยกเลิกการผลิต
SHB1103/97
อุปกรณ์แฮนด์ฟรีอันสะดวกสบายเพื่อการคุยที่ปลอดภัย
ใช้งานสะดวกด้วยแสงไฟและดีไซน์ขนาดเล็กเพื่อการพูดคุยระยะเวลานาน
สนทนาได้ชัดเจน ไร้เสียงก้องด้วยชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนความไวสูง และการออกแบบด้านเสียงอัจฉริยะ
การใช้งานโทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้ชุดหูฟังอาจทำให้ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย ในบางพื้นที่ การใช้งานโทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้ชุดหูฟังในขณะขับรถเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย สายเคเบิลของชุดแฮนด์ฟรีแบบมีสายอาจสร้างความรำคาญให้กับคุณได้ ชุดหูฟัง Bluetooth จะให้การเชื่อมต่อ Bluetooth แบบไร้สายในระยะสั้นๆ แทนสายเคเบิล คุณสามารถใช้มือของคุณในการทำงานอื่นๆ ได้ และสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ติดสายเคเบิลเนื่องจากพลังงานที่ปล่อยออกมาใกล้กับศีรษะของคุณมีน้อยกว่าคลื่นที่ปล่อยออกมาจากโทรศัพท์มือถือ Bluetooth จึงช่วยลดความเสี่ยงที่มาจากการปล่อยคลื่นของโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย
จัดการการโทรโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ ซึ่งรวมถึงการรับสาย ปฏิเสธไม่รับสาย การโทรออกโดยใช้เสียง และการเรียกซ้ำ โทรศัพท์มือถือของคุณจะต้องสนับสนุนการโทรออกโดยใช้เสียง และการเรียกซ้ำ
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