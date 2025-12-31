ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • รูปภาพหลัก
  • รูปภาพหลัก

ยกเลิกการผลิต

ชุดหูฟังโมโน Bluetooth®

SHB1703D/97

เสียงชัดใส

สนทนาและฟังเพลงพร้อมมีการเตือนด้วยเสียง คำสั่งเสียงและรองรับอุปกรณ์หลายชิ้น

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อมอุปกรณ์ชาร์จ USB ในรถยนต์ 2 ช่อง

เสียงชัดใส

  • ใส่ในหู

  • ดำ

ชัดเจน ไร้เสียงก้อง

สนทนาได้ชัดเจน ไร้เสียงก้องด้วยชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนความไวสูง และการออกแบบด้านเสียงอัจฉริยะ

การสนทนาผ่านแฮนด์ฟรีแบบไร้สายที่รองรับ Bluetooth

การใช้งานโทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้ชุดหูฟังอาจทำให้ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย ในบางพื้นที่ การใช้งานโทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้ชุดหูฟังในขณะขับรถเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย สายเคเบิลของชุดแฮนด์ฟรีแบบมีสายอาจสร้างความรำคาญให้กับคุณได้ ชุดหูฟัง Bluetooth จะให้การเชื่อมต่อ Bluetooth แบบไร้สายในระยะสั้นๆ แทนสายเคเบิล คุณสามารถใช้มือของคุณในการทำงานอื่นๆ ได้ และสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ติดสายเคเบิลเนื่องจากพลังงานที่ปล่อยออกมาใกล้กับศีรษะของคุณมีน้อยกว่าคลื่นที่ปล่อยออกมาจากโทรศัพท์มือถือ Bluetooth จึงช่วยลดความเสี่ยงที่มาจากการปล่อยคลื่นของโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

การจัดการการโทรแบบไร้สาย

จัดการการโทรโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ ซึ่งรวมถึงการรับสาย ปฏิเสธไม่รับสาย การโทรออกโดยใช้เสียง และการเรียกซ้ำ โทรศัพท์มือถือของคุณจะต้องสนับสนุนการโทรออกโดยใช้เสียง และการเรียกซ้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี