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ยกเลิกการผลิต
SHC1300/00
ความสะดวกแบบไร้สายด้วยการส่งสัญญาณอินฟราเรด
หูฟังอินฟราเรดไร้สายขนาดใหญ่ ที่รวมคุณภาพและความสะดวกสบายเข้าไว้ด้วยกันเพื่อความเพลิดเพลินในการชมโทรทัศน์หรือฟังเพลงภายในบ้าน
ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.
แบบครอบหู
หูฟัง Philips ผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบา มีความทนทานช่วยยกระดับความสบายในการสวมใส่ที่ยาวนาน
การเชื่อมต่อการส่งสัญญาณด้วยการใช้คลื่นวิทยุ (RF) ความถี่สูงมากช่วยให้การรับสัญญาณมีความคมชัด
4.0
จาก 5
2
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
zeldin
04/01/2018
Indonesia
good value
easy to set up, easy to use, ok battery life, ok build quality, and pretty good sound for the money
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHC1300 Wireless hi-fi headphones
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Potnpan38
25/08/2013
Australia
Love the product.
Also I must tell you that I am still using my 51 year old Philips hand mixer. It has had much use over the years and still works as new. Thank you Philips Regards Anne
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHC1300 Wireless hi-fi headphones
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHC1300 Wireless hi-fi headphones
ไม่รวมแบตเตอรี่