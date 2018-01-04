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หูฟัง Hi-Fi ไร้สาย

SHC1300/00

4

| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ความสะดวกแบบไร้สายด้วยการส่งสัญญาณอินฟราเรด

หูฟังอินฟราเรดไร้สายขนาดใหญ่ ที่รวมคุณภาพและความสะดวกสบายเข้าไว้ด้วยกันเพื่อความเพลิดเพลินในการชมโทรทัศน์หรือฟังเพลงภายในบ้าน

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สำหรับใช้กับโทรทัศน์

ความสะดวกแบบไร้สายด้วยการส่งสัญญาณอินฟราเรด

  • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.

  • แบบครอบหู

การออกแบบให้มีน้ำหนักเบาจะเพิ่มความสบายยิ่งขึ้นเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน

หูฟัง Philips ผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบา มีความทนทานช่วยยกระดับความสบายในการสวมใส่ที่ยาวนาน

คลื่นวิทยุความถี่สูงช่วยให้การรับสัญญาณมีความคมชัด

การเชื่อมต่อการส่งสัญญาณด้วยการใช้คลื่นวิทยุ (RF) ความถี่สูงมากช่วยให้การรับสัญญาณมีความคมชัด

การตั้งค่าที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

2

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

04/01/2018

Indonesia

Indonesia

good value

easy to set up, easy to use, ok battery life, ok build quality, and pretty good sound for the money

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHC1300 Wireless hi-fi headphones

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHC1300 Wireless hi-fi headphones

25/08/2013

Australia

Australia

Love the product.

Also I must tell you that I am still using my 51 year old Philips hand mixer. It has had much use over the years and still works as new. Thank you Philips Regards Anne

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHC1300 Wireless hi-fi headphones

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHC1300 Wireless hi-fi headphones

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  1. ไม่รวมแบตเตอรี่