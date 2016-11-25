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ยกเลิกการผลิต

ชุดหูฟังไร้สายดิจิตอล

SHD8600/79

3.2

| (27) ตรวจดู

ดนตรีไร้สาย

อิสระในการเพลิดเพลินกับทีวีและเสียงเพลงได้รอบบ้านของคุณด้วยหูฟังนี้ การถ่ายโอนสัญญาณเสียงระบบดิจิตอลที่มีการรับสัญญาณไม่ผิดเพี้ยนและการสำเนาเสียงที่ทำได้เป็นอย่างดี พร้อมแถบคาดศีรษะด้านในที่สามารถปรับได้ทำให้สวมใส่ได้พอดีและรู้สึกสบาย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

หูฟังสวมใส่สบายน้ำหนักเบา

ดนตรีไร้สาย

ครอบหูฟังชนิดปรับได้ที่สวมใส่ได้อย่างพอดี

ครอบหูฟังชนิดปรับได้ที่สวมใส่ได้อย่างพอดี

การสวมที่ครอบหูฟังเข้ากับหูของคุณอย่างพอดีช่วยป้องกันไม่ให้เสียงเพลงลอดออกมา ให้ความบันเทิงด้านการฟังอย่างดีเยี่ยม ที่ครอบหูฟังนี้สามารถปรับขึ้นลง ซ้ายหรือขวาให้พอดีกับหูของคุณได้อย่างดี ให้การสวมใส่ที่สบาย

การถ่ายโอนสัญญาณเสียงชัดใส (2.4 GHz)

การถ่ายโอนสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล 2.4 GHz จะป้องกันการบีบอัดและป้องกันข้อมูลสูญหาย ระหว่างเครื่องส่งและชุดหูฟัง สัญญาณดิจิตอลจะถูกแปลงเป็นสัญญาณอะนาล็อกในตอนท้ายของกระบวนการส่ง ผลที่ได้คือคุณภาพเสียงที่สุดยอด ด้วยเสียงอะคูสติกนุ่มละมุนและมีข้อมูลสูญหายน้อยที่สุด

แถบคาดศีรษะด้านในที่ปรับได้เองเพื่อความสบายในการสวมใส่

แถบคาดศีรษะด้านในของหูฟังจาก Philips ช่วยให้สวมใส่พอดีกับศีรษะได้อย่างง่ายดาย กลไกดังกล่าวจะปรับโดยอัตโนมัติเพื่อความสบายของคุณ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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3.2

จาก 5

27

ตรวจดู

25/11/2016

Singapore

Singapore

easy and clear

easy to install and instant sound without any installation worries. loud and clear minus a star as might not fit all ear type

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHD8600 Digital wireless headphones

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHD8600 Digital wireless headphones

30/10/2016

Australia

Australia

ตรวจสอบผู้ซื้อ

best buy

Nice tone, comfortable to wear, can walk anywhere in the house without losing sound, have also been outside. Multi use is also a bonus, one set of headphones for TV and music

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHD8600 Digital wireless headphones

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHD8600 Digital wireless headphones

11/06/2015

Australia

Australia

Excellent sound quality

Excellent sound quality. No static or interference. I agree with some of the other reviewers that the charging station is a little bit fiddley but it takes two seconds to make sure it's on correctly so this isn't really a big deal. Outperforms some more expensive brands we have owned! Headset is comfortable.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHD8600 Digital wireless headphones

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHD8600 Digital wireless headphones

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