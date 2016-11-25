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ยกเลิกการผลิต
SHD8600/79
ดนตรีไร้สาย
อิสระในการเพลิดเพลินกับทีวีและเสียงเพลงได้รอบบ้านของคุณด้วยหูฟังนี้ การถ่ายโอนสัญญาณเสียงระบบดิจิตอลที่มีการรับสัญญาณไม่ผิดเพี้ยนและการสำเนาเสียงที่ทำได้เป็นอย่างดี พร้อมแถบคาดศีรษะด้านในที่สามารถปรับได้ทำให้สวมใส่ได้พอดีและรู้สึกสบาย
การสวมที่ครอบหูฟังเข้ากับหูของคุณอย่างพอดีช่วยป้องกันไม่ให้เสียงเพลงลอดออกมา ให้ความบันเทิงด้านการฟังอย่างดีเยี่ยม ที่ครอบหูฟังนี้สามารถปรับขึ้นลง ซ้ายหรือขวาให้พอดีกับหูของคุณได้อย่างดี ให้การสวมใส่ที่สบาย
การถ่ายโอนสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล 2.4 GHz จะป้องกันการบีบอัดและป้องกันข้อมูลสูญหาย ระหว่างเครื่องส่งและชุดหูฟัง สัญญาณดิจิตอลจะถูกแปลงเป็นสัญญาณอะนาล็อกในตอนท้ายของกระบวนการส่ง ผลที่ได้คือคุณภาพเสียงที่สุดยอด ด้วยเสียงอะคูสติกนุ่มละมุนและมีข้อมูลสูญหายน้อยที่สุด
แถบคาดศีรษะด้านในของหูฟังจาก Philips ช่วยให้สวมใส่พอดีกับศีรษะได้อย่างง่ายดาย กลไกดังกล่าวจะปรับโดยอัตโนมัติเพื่อความสบายของคุณ
3.2
จาก 5
27
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vitorhong
25/11/2016
Singapore
easy and clear
easy to install and instant sound without any installation worries. loud and clear minus a star as might not fit all ear type
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHD8600 Digital wireless headphones
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHD8600 Digital wireless headphones
valanne
30/10/2016
Australia
ตรวจสอบผู้ซื้อ
best buy
Nice tone, comfortable to wear, can walk anywhere in the house without losing sound, have also been outside. Multi use is also a bonus, one set of headphones for TV and music
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHD8600 Digital wireless headphones
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHD8600 Digital wireless headphones
Larenia
11/06/2015
Australia
Excellent sound quality
Excellent sound quality. No static or interference. I agree with some of the other reviewers that the charging station is a little bit fiddley but it takes two seconds to make sure it's on correctly so this isn't really a big deal. Outperforms some more expensive brands we have owned! Headset is comfortable.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHD8600 Digital wireless headphones
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHD8600 Digital wireless headphones