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ยกเลิกการผลิต
SHK1030/00
ออกแบบให้เหมาะสำหรับเด็ก
เหมาะสำหรับนักฟังเพลงรุ่นเล็กที่รักในเสียงเพลงและคลั่งไคล้การฟังเพลงได้ทุกที่ หูฟัง Philips SHK1030 ออกแบบตามขนาดสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโตนั่นหมายความว่าสวมใส่กระชับพอดีและสบายตลอดเวลา ด้วยระดับเสียงที่จูนเป็นพิเศษที่จำกัดไว้ที่ 85dB เพื่อความบันเทิงที่ปลอดภัย
แบบครอบหู
สีน้ำเงิน & เขียว
หูฟังใช้งานง่ายและเป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์สามารถปรับให้พอดีกับศีรษะของเด็กเพื่อความสบาย และเติบโตไปพร้อมกับพวกเขา
หูฟังของเด็กทำให้คุณสบายใจได้ว่าระดับเสียงที่เด็กรับฟังจะไม่เป็นอันตรายต่อลูกของคุณ ระดับเสียงสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่ 85dB เพื่อการฟังเพลงอย่างปลอดภัย
นีโอไดเมียมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความแรงอย่างยิ่ง เพื่อความไวของคอยส์เสียงที่มากขึ้น การตอบสนองเสียงเบสที่ดีขึ้น และให้คุณภาพเสียงที่สมดุล
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