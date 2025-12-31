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หูฟังสำหรับเด็ก

SHK1030/00

ออกแบบให้เหมาะสำหรับเด็ก

เหมาะสำหรับนักฟังเพลงรุ่นเล็กที่รักในเสียงเพลงและคลั่งไคล้การฟังเพลงได้ทุกที่ หูฟัง Philips SHK1030 ออกแบบตามขนาดสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโตนั่นหมายความว่าสวมใส่กระชับพอดีและสบายตลอดเวลา ด้วยระดับเสียงที่จูนเป็นพิเศษที่จำกัดไว้ที่ 85dB เพื่อความบันเทิงที่ปลอดภัย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

มีขนาดที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเด็ก จำกัดระดับเสียงสูงสุดไว้

ออกแบบให้เหมาะสำหรับเด็ก

  • แบบครอบหู

  • สีน้ำเงิน & เขียว

หูฟังสามารถปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์ที่จะโตไปพร้อมกับเด็ก

หูฟังสามารถปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์ที่จะโตไปพร้อมกับเด็ก

หูฟังใช้งานง่ายและเป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์สามารถปรับให้พอดีกับศีรษะของเด็กเพื่อความสบาย และเติบโตไปพร้อมกับพวกเขา

จำกัดระดับเสียงสูงสุดไว้ที่ 85dB เพื่อการฟังเพลงอย่างปลอดภัย

หูฟังของเด็กทำให้คุณสบายใจได้ว่าระดับเสียงที่เด็กรับฟังจะไม่เป็นอันตรายต่อลูกของคุณ ระดับเสียงสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่ 85dB เพื่อการฟังเพลงอย่างปลอดภัย

ตัวขับเสียงทำจากนีโอไดเมียม 32 มม. ให้เสียงสมดุล

ตัวขับเสียงทำจากนีโอไดเมียม 32 มม. ให้เสียงสมดุล

นีโอไดเมียมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความแรงอย่างยิ่ง เพื่อความไวของคอยส์เสียงที่มากขึ้น การตอบสนองเสียงเบสที่ดีขึ้น และให้คุณภาพเสียงที่สมดุล

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