รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
SHK1030/27
ออกแบบให้เหมาะสำหรับเด็ก
เหมาะสำหรับนักฟังเพลงรุ่นเล็กที่รักในเสียงเพลงและคลั่งไคล้การฟังเพลงได้ทุกที่ หูฟัง Philips SHK1030 ออกแบบตามขนาดสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโตนั่นหมายความว่าสวมใส่กระชับพอดีและสบายตลอดเวลา ด้วยระดับเสียงที่จูนเป็นพิเศษที่จำกัดไว้ที่ 85dB เพื่อความบันเทิงที่ปลอดภัย
แบบครอบหู
สีน้ำเงิน & เขียว
หูฟังรูปทรงเพรียวบางมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษเพื่อให้สวมใส่ได้อย่างเพลิดเพลินได้หลายชั่วโมง เด็กๆ แทบจะลืมไปเลยว่าสวมหูฟังอยู่
ฝาครอบหูหุ้มด้วยฟองน้ำนุ่มเพื่อความพอดีและสวมได้สบายที่สุด
หูฟังใช้งานง่ายและเป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์สามารถปรับให้พอดีกับศีรษะของเด็กเพื่อความสบาย และเติบโตไปพร้อมกับพวกเขา
ความคิดเห็น