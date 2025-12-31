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หูฟังสำหรับเด็ก

SHK1030/27

ออกแบบให้เหมาะสำหรับเด็ก

เหมาะสำหรับนักฟังเพลงรุ่นเล็กที่รักในเสียงเพลงและคลั่งไคล้การฟังเพลงได้ทุกที่ หูฟัง Philips SHK1030 ออกแบบตามขนาดสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโตนั่นหมายความว่าสวมใส่กระชับพอดีและสบายตลอดเวลา ด้วยระดับเสียงที่จูนเป็นพิเศษที่จำกัดไว้ที่ 85dB เพื่อความบันเทิงที่ปลอดภัย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

มีขนาดที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเด็ก จำกัดระดับเสียงสูงสุดไว้

ออกแบบให้เหมาะสำหรับเด็ก

  • แบบครอบหู

  • สีน้ำเงิน & เขียว

แถบคาดศีรษะน้ำหนักเบาเป็นพิเศษเพื่อความพอดีและสบาย

แถบคาดศีรษะน้ำหนักเบาเป็นพิเศษเพื่อความพอดีและสบาย

หูฟังรูปทรงเพรียวบางมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษเพื่อให้สวมใส่ได้อย่างเพลิดเพลินได้หลายชั่วโมง เด็กๆ แทบจะลืมไปเลยว่าสวมหูฟังอยู่

แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่มมอบความสบายและสวมได้พอดี

แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่มมอบความสบายและสวมได้พอดี

ฝาครอบหูหุ้มด้วยฟองน้ำนุ่มเพื่อความพอดีและสวมได้สบายที่สุด

หูฟังสามารถปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์ที่จะโตไปพร้อมกับเด็ก

หูฟังสามารถปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์ที่จะโตไปพร้อมกับเด็ก

หูฟังใช้งานง่ายและเป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์สามารถปรับให้พอดีกับศีรษะของเด็กเพื่อความสบาย และเติบโตไปพร้อมกับพวกเขา

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