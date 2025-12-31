สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ
รับประกัน 2 ปีเต็ม
หูฟัง
ทุกรุ่น
หูฟังไร้สายพร้อมไมโครโฟน
ยกเลิกการผลิต
SHM5178BK/00
สนทนาได้ชัดเจนพร้อมดีไซน์ที่กะทัดรัด
Philips SHM5178BK เป็นหูฟังไร้สายน้ำหนักเบาที่ใส่สบายที่สุด
คุณภาพการโทรที่ชัดเจน
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ
ความคิดเห็น
เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้
ฉันต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของ Philips ตามความชอบและพฤติกรรมของฉัน ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ หมายความว่าอย่างไร