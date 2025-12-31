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  • สนทนาได้ชัดเจนพร้อมดีไซน์ที่กะทัดรัด

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หูฟังไร้สายพร้อมไมโครโฟน

SHM5178BK/00

สนทนาได้ชัดเจนพร้อมดีไซน์ที่กะทัดรัด

Philips SHM5178BK เป็นหูฟังไร้สายน้ำหนักเบาที่ใส่สบายที่สุด

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สนทนาได้ชัดเจนพร้อมดีไซน์ที่กะทัดรัด

  • คุณภาพการโทรที่ชัดเจน

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี