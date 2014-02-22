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ยกเลิกการผลิต
SHM7110U/97
เพิ่มเสียงเบส
สายคล้องคอพร้อมด้วยไมโครโฟนความไวสูงนี้จะให้เสียงสมดุลและเสียงเบสหนักแน่นพิเศษ สามารถปรับแต่งที่ครอบหูด้วยแถบคาดศีรษะที่มีมาให้หรือออกแบบด้วยตัวเอง ชุดหูฟังมาพร้อมปุ่มควบคุมการปิดเสียงและปรับระดับเสียงที่สาย
แบบครอบหู
สีขาว
คุณสามารถปรับแต่งชุดหูฟัง Earcan ของคุณด้วยชุดหูฟัง Earcan ที่มีให้เลือก 3 รูปแบบหรือคุณก็ยังสามารถออกแบบได้ในรูปแบบของคุณเอง
แผ่นรองหูนุ่มเป็นพิเศษช่วยให้สวมใส่แล้วสบายมากขึ้นโดยไม่รู้สึกร้อน แถบคาดศีรษะที่สามารถปรับได้ช่วยให้คุณมั่นใจในความสบายในการสวมใส่โดยไม่รู้สึกถึงการบีบรัด
แม้ว่าไมโครโฟนจะอยู่ห่างจากปาก แต่ไมโครโฟนขนาดเล็กความไวสูงก็ยังคงรับเสียงของคุณได้ ดังนั้นใครๆ ก็ยังได้ยินเสียงของคุณได้อย่างชัดเจน
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Gajaen
22/02/2014
Malaysia
Feel for the mobile gamer/chatter/smartphone user
It's nice and powerful and very affordable. Also liked the cool customizable designs. Light weight and can be used for long hours. Easy for a spectacles user as well.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHM7110U PC Headset
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHM7110U PC Headset