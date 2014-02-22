ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์
  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์

ยกเลิกการผลิต

ชุดหูฟัง PC

SHM7110U/97

4

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เพิ่มเสียงเบส

สายคล้องคอพร้อมด้วยไมโครโฟนความไวสูงนี้จะให้เสียงสมดุลและเสียงเบสหนักแน่นพิเศษ สามารถปรับแต่งที่ครอบหูด้วยแถบคาดศีรษะที่มีมาให้หรือออกแบบด้วยตัวเอง ชุดหูฟังมาพร้อมปุ่มควบคุมการปิดเสียงและปรับระดับเสียงที่สาย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

แผ่นรองหูนุ่มสำหรับการฟังที่ยาวนานยิ่งขึ้น

เพิ่มเสียงเบส

  • แบบครอบหู

  • สีขาว

3 รูปแบบซึ่งรวมมาให้ หรือเป็นตัวเลือกในการออกแบบของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งชุดหูฟัง Earcan ของคุณด้วยชุดหูฟัง Earcan ที่มีให้เลือก 3 รูปแบบหรือคุณก็ยังสามารถออกแบบได้ในรูปแบบของคุณเอง

แถบคาดศีรษะที่สามารถปรับได้เพื่อความพอดีและความสบายในการสวมใส่

แผ่นรองหูนุ่มเป็นพิเศษช่วยให้สวมใส่แล้วสบายมากขึ้นโดยไม่รู้สึกร้อน แถบคาดศีรษะที่สามารถปรับได้ช่วยให้คุณมั่นใจในความสบายในการสวมใส่โดยไม่รู้สึกถึงการบีบรัด

ไมโครโฟนขนาดเล็กความไวสูง

แม้ว่าไมโครโฟนจะอยู่ห่างจากปาก แต่ไมโครโฟนขนาดเล็กความไวสูงก็ยังคงรับเสียงของคุณได้ ดังนั้นใครๆ ก็ยังได้ยินเสียงของคุณได้อย่างชัดเจน

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

22/02/2014

Malaysia

Malaysia

Feel for the mobile gamer/chatter/smartphone user

It's nice and powerful and very affordable. Also liked the cool customizable designs. Light weight and can be used for long hours. Easy for a spectacles user as well.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHM7110U PC Headset

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHM7110U PC Headset

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี