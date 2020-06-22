รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
SHP2000/97
ใส่สบายยิ่งกว่าและปรับได้ตามต้องการ
หูฟังน้ำหนักเบาขนาดใหญ่พร้อมสายคาดศีรษะที่ปรับได้ตามต้องการและฝาครอบหูที่ให้ความพอดีเป็นเยี่ยมและการฟังที่สะดวกสบาย
ด้านหลังเปิด/ตัวขับเสียง 40 มม.
แบบครอบหู
ฝาครอบหูขนาดใหญ่จาก Philips นอกจากจะครอบปิดทั้งใบหูเพื่อคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม สำหรับใส่ตัวขับที่ใหญ่กว่าและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม
ด้วยรูปทรงที่พิเศษและวัสดุชนิดเยี่ยมของแผ่นรองหูฟัง ชุดหูฟัง Philips จึงสวมใส่ได้กระชับพอดีและแสนสบาย สามารถป้องกันเสียงดังเล็ดลอดออกมาและเพิ่มพลังเสียงเบสอีกด้วยแผ่นรองหูฟังนี้ได้รับการออกแบบให้โค้งกระชับเข้ากับพื้นที่บริเวณรอบๆ ใบหูได้อย่างลงตัวพอดี
ความยาวของสายที่พอเหมาะเพื่อให้คุณมีอิสระในทุกความเคลื่อนไหว และเลือกที่เก็บเครื่องเล่นของคุณได้ตามต้องการ
4.8
จาก 5
8
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
perawatt
22/06/2020
ประเทศไทย
ของดีครับ
ชอบมากครับ คุณภาพเสียงดีกว่าตัวแพงๆของแบรนด์อื่นบางตัวด้วยซ้ำ เสียดายเลิกผลิตแล้ว
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP2000 หูฟังสเตอริโอ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP2000 หูฟังสเตอริโอ
PhinetLee
23/07/2019
ประเทศไทย
คุณภาพดี ราคาถูก ใช้งานได้นาน
คุณภาพดี ราคาถูก ใช้งานได้นาน ต้องการสั่งซื้อเพิ่ม แต่ผู้จำหน่ายแจ้งว่าสินค้าเลิกผลิตไปแล้ว
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP2000 หูฟังสเตอริโอ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP2000 หูฟังสเตอริโอ
Iqbal
21/11/2017
Indonesia
Nice
This headphone is have good quality and This is sooo good price to performnce...
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP2000 Stereo Headphones
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP2000 Stereo Headphones