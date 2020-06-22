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หูฟังสเตอริโอ

SHP2000/97

4.8

| (8) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ใส่สบายยิ่งกว่าและปรับได้ตามต้องการ

หูฟังน้ำหนักเบาขนาดใหญ่พร้อมสายคาดศีรษะที่ปรับได้ตามต้องการและฝาครอบหูที่ให้ความพอดีเป็นเยี่ยมและการฟังที่สะดวกสบาย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สำหรับการฟังเพลง, PC, ทีวี

ใส่สบายยิ่งกว่าและปรับได้ตามต้องการ

  • ด้านหลังเปิด/ตัวขับเสียง 40 มม.

  • แบบครอบหู

ครอบปิดทั้งใบหูเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม

ฝาครอบหูขนาดใหญ่จาก Philips นอกจากจะครอบปิดทั้งใบหูเพื่อคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังมีพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม สำหรับใส่ตัวขับที่ใหญ่กว่าและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

ฟองน้ำรองหูฟังที่ช่วยให้ใส่สบายยิ่งขึ้นและฟังเสียงเบสได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยรูปทรงที่พิเศษและวัสดุชนิดเยี่ยมของแผ่นรองหูฟัง ชุดหูฟัง Philips จึงสวมใส่ได้กระชับพอดีและแสนสบาย สามารถป้องกันเสียงดังเล็ดลอดออกมาและเพิ่มพลังเสียงเบสอีกด้วยแผ่นรองหูฟังนี้ได้รับการออกแบบให้โค้งกระชับเข้ากับพื้นที่บริเวณรอบๆ ใบหูได้อย่างลงตัวพอดี

สายยาว 2 เมตรทำให้คุณเก็บเครื่องเล่นไว้ในกระเป๋าของคุณได้

ความยาวของสายที่พอเหมาะเพื่อให้คุณมีอิสระในทุกความเคลื่อนไหว และเลือกที่เก็บเครื่องเล่นของคุณได้ตามต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

4.8

จาก 5

8

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

22/06/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ของดีครับ

ชอบมากครับ คุณภาพเสียงดีกว่าตัวแพงๆของแบรนด์อื่นบางตัวด้วยซ้ำ เสียดายเลิกผลิตแล้ว

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP2000 หูฟังสเตอริโอ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP2000 หูฟังสเตอริโอ

23/07/2019

ประเทศไทย

ประเทศไทย

คุณภาพดี ราคาถูก ใช้งานได้นาน

คุณภาพดี ราคาถูก ใช้งานได้นาน ต้องการสั่งซื้อเพิ่ม แต่ผู้จำหน่ายแจ้งว่าสินค้าเลิกผลิตไปแล้ว

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP2000 หูฟังสเตอริโอ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP2000 หูฟังสเตอริโอ

21/11/2017

Indonesia

Indonesia

Nice

This headphone is have good quality and This is sooo good price to performnce...

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP2000 Stereo Headphones

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SHP2000 Stereo Headphones

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