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  • เมื่อไร้สาย ก็พกพาไปได้ทุกที่
  • เมื่อไร้สาย ก็พกพาไปได้ทุกที่
  • เมื่อไร้สาย ก็พกพาไปได้ทุกที่
  • เมื่อไร้สาย ก็พกพาไปได้ทุกที่
  • เมื่อไร้สาย ก็พกพาไปได้ทุกที่
  • เมื่อไร้สาย ก็พกพาไปได้ทุกที่
  • เมื่อไร้สาย ก็พกพาไปได้ทุกที่
  • เมื่อไร้สาย ก็พกพาไปได้ทุกที่

3000 Seriesเมาส์สำหรับบ้านและที่ทำงาน Philips ซีรีส์ 3000

SPK7388B/93

เมื่อไร้สาย ก็พกพาไปได้ทุกที่

พกพาเมาส์นี้ติดตัวไปทุกที่ เมาส์ไร้สาย 2.4G นี้มีเซนเซอร์ออปติคัลที่ทำให้การควบคุมเป็นเรื่องง่ายและใช้งานได้โดยตรง เหมาะสำหรับวางบนฝ่ามือและกระเป๋าของคุณ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เมื่อไร้สาย ก็พกพาไปได้ทุกที่

  • ไร้สายความถี่ 2.4GHz

  • ออกแบบให้ทำงานเงียบกริบ

  • ระบบประหยัดไฟอัจฉริยะ

  • สูงสุด 1,600 DPI

เชื่อมต่อแบบไร้สาย 2.4 G ไม่มีสายไฟเกะกะบนโต๊ะทำงาน

เชื่อมต่อแบบไร้สาย 2.4 G ไม่มีสายไฟเกะกะบนโต๊ะทำงาน

บอกลาสายคอมพิวเตอร์ระโยงระยางไปได้เลย คุณสามารถเชื่อมต่อแป้นพิมพ์/เมาส์ที่มีคุณสมบัตินี้เข้ากับพีซีเครื่องใดก็ได้ผ่านการเชื่อมต่อไร้สายความเร็วสูง 2.4 Hz ขั้นตอนการติดตั้งเรียบง่าย พร้อมการออกแบบที่เรียบง่าย ไม่หวือหวา จะทำให้พื้นที่ทำงานของคุณดูสะอาดตาและปราศจากสายไฟ

สูงสุด 1,600 DPI

สูงสุด 1,600 DPI

เมาส์รุ่นนี้มีความแม่นในการติดตามสูงถึง 1,600 DPI เพื่อการใช้งานที่ลื่นไหล ไม่มีเพี้ยน

ระบบประหยัดไฟอัจฉริยะ

ระบบประหยัดไฟอัจฉริยะ

ด้วยฟังก์ชันประหยัดพลังงานอัจฉริยะ เมาส์รุ่นนี้สามารถเข้าสู่โหมดสแตนด์บายได้ จึงช่วยประหยัดพลังงานเมื่อไม่ได้ใช้งาน

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