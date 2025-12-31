รับประกัน 2 ปีเต็ม
SPK7388G/97
เมื่อไร้สาย ก็พกพาไปได้ทุกที่
พกพาเมาส์นี้ติดตัวไปทุกที่ เมาส์ไร้สาย 2.4G นี้มีเซนเซอร์ออปติคัลที่ทำให้การควบคุมเป็นเรื่องง่ายและใช้งานได้โดยตรง เหมาะสำหรับวางบนฝ่ามือและกระเป๋าของคุณ
ไร้สายความถี่ 2.4GHz
ออกแบบให้ทำงานเงียบกริบ
ระบบประหยัดไฟอัจฉริยะ
สูงสุด 1600 DPI
บอกลาสายคอมพิวเตอร์ระโยงระยางไปได้เลย คุณสามารถเชื่อมต่อแป้นพิมพ์/เมาส์ที่มีคุณสมบัตินี้เข้ากับพีซีเครื่องใดก็ได้ผ่านการเชื่อมต่อไร้สายความเร็วสูง 2.4 Hz ขั้นตอนการติดตั้งเรียบง่าย พร้อมการออกแบบที่เรียบง่าย ไม่หวือหวา จะทำให้พื้นที่ทำงานของคุณดูสะอาดตาและปราศจากสายไฟ
เมาส์รุ่นนี้มีความแม่นในการติดตามสูงถึง 1,600 DPI เพื่อการใช้งานที่ลื่นไหล ไม่มีเพี้ยน
ด้วยฟังก์ชันประหยัดพลังงานอัจฉริยะ เมาส์รุ่นนี้สามารถเข้าสู่โหมดสแตนด์บายได้ จึงช่วยประหยัดพลังงานเมื่อไม่ได้ใช้งาน
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