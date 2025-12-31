รับประกัน 2 ปีเต็ม
SPK7528P/97
ทั้งเปี่ยมประสิทธิภาพทั้งสะดวกสบาย
เมาส์ Philips ซีรีส์ 5000 ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่เงียบ และมีการเชื่อมต่อ Bluetooth ไร้สายที่สะดวก ทำงานได้หลาย OS ทั้ง Windows, Android และ Mac OS
1600 DPI
บลูทูธ 3.0/5.0
การออกแบบเพื่อการทำงานอย่างเงียบกริบ
เชื่อมต่อได้หลายเครื่องพร้อมกัน
เก็บสายคอมพิวเตอร์ไว้ในช่อง สำหรับแป้นพิมพ์/เมาส์ที่มีคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมกับพีซีเครื่องใดก็ได้ผ่านการเชื่อมต่อไร้สายความเร็วสูง 2.4Hz ขั้นตอนการตั้งค่าที่เรียบง่ายพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยของอุปกรณ์เสริมจะทำให้พื้นที่ทำงานของคุณดูสะอาดตาและปราศจากสายไฟ
ความคิดเห็น