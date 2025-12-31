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ทุกรุ่น

        5000 seriesเมาส์ไร้สาย

        SPK7528P/97

        ทั้งเปี่ยมประสิทธิภาพทั้งสะดวกสบาย

        เมาส์ Philips ซีรีส์ 5000 ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่เงียบ และมีการเชื่อมต่อ Bluetooth ไร้สายที่สะดวก ทำงานได้หลาย OS ทั้ง Windows, Android และ Mac OS

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        ทั้งเปี่ยมประสิทธิภาพทั้งสะดวกสบาย

        • 1600 DPI

        • บลูทูธ 3.0/5.0

        • การออกแบบเพื่อการทำงานอย่างเงียบกริบ

        • เชื่อมต่อได้หลายเครื่องพร้อมกัน

        ปุ่มที่สามารถทนทานต่อการคลิกหลายล้านครั้ง

        ปุ่มที่สามารถทนทานต่อการคลิกหลายล้านครั้ง

        ลดเสียงคลิกเพื่อประสบการณ์ที่เงียบและสบาย

        ลดเสียงคลิกเพื่อประสบการณ์ที่เงียบและสบาย

        การเชื่อมต่อไร้สาย 2.4G สำหรับพื้นที่ทำงานไร้สายอย่างสมบูรณ์

        การเชื่อมต่อไร้สาย 2.4G สำหรับพื้นที่ทำงานไร้สายอย่างสมบูรณ์

        เก็บสายคอมพิวเตอร์ไว้ในช่อง สำหรับแป้นพิมพ์/เมาส์ที่มีคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมกับพีซีเครื่องใดก็ได้ผ่านการเชื่อมต่อไร้สายความเร็วสูง 2.4Hz ขั้นตอนการตั้งค่าที่เรียบง่ายพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยของอุปกรณ์เสริมจะทำให้พื้นที่ทำงานของคุณดูสะอาดตาและปราศจากสายไฟ

        ข้อมูลทางเทคนิค

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        • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
        • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี