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SVC1117C/10
อุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าจอกลิ่นหอม
ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยนี้ร่วมกับผ้าไมโครไฟเบอร์แบบพิเศษเพื่อขจัดฝุ่น สิ่งสกปรกและรอยนิ้วมือจากหน้าจออุปกรณ์พกพา สูตรป้องกันไฟฟ้าสถิตของน้ำยาทำความสะอาดจะช่วยกำจัดฝุ่น
แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน
หน้าจอของคุณจะสะอาดสดใสด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่ไร้รอยเปื้อนนี้ สูตรพิเศษเฉพาะที่ไม่ทิ้งคราบรอยเปื้อนใดๆ ไว้บนหน้าจอของคุณ
ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ใช้ใหม่ได้นี้อาจนำไปซักในน้ำสบู่ และผึ่งให้แห้ง คุณสามารถนำกลับมาใช้ได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ
สูตรป้องกันไฟฟ้าสถิตของน้ำยาทำความสะอาดนี้จะช่วยในการขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากหน้าจอของคุณ