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Careอุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าจอ

SVC1117C/10

อุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าจอกลิ่นหอม

ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยนี้ร่วมกับผ้าไมโครไฟเบอร์แบบพิเศษเพื่อขจัดฝุ่น สิ่งสกปรกและรอยนิ้วมือจากหน้าจออุปกรณ์พกพา สูตรป้องกันไฟฟ้าสถิตของน้ำยาทำความสะอาดจะช่วยกำจัดฝุ่น

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยกลิ่นคาโมมายล์

อุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าจอกลิ่นหอม

  • แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน

น้ำยาทำความสะอาดที่ไร้รอยเปื้อน

หน้าจอของคุณจะสะอาดสดใสด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่ไร้รอยเปื้อนนี้ สูตรพิเศษเฉพาะที่ไม่ทิ้งคราบรอยเปื้อนใดๆ ไว้บนหน้าจอของคุณ

ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ไม่เป็นขุย ซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ได้

ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ใช้ใหม่ได้นี้อาจนำไปซักในน้ำสบู่ และผึ่งให้แห้ง คุณสามารถนำกลับมาใช้ได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ

สูตรป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อขจัดฝุ่น

สูตรป้องกันไฟฟ้าสถิตของน้ำยาทำความสะอาดนี้จะช่วยในการขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากหน้าจอของคุณ

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 318 kB
  • 20 July 2026

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