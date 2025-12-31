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Careอุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าจอ

SVC1117M/10

อุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าจอกลิ่นหอม

ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยนี้ร่วมกับผ้าไมโครไฟเบอร์แบบพิเศษเพื่อขจัดฝุ่น สิ่งสกปรกและรอยนิ้วมือจากหน้าจออุปกรณ์พกพา สูตรป้องกันไฟฟ้าสถิตของน้ำยาทำความสะอาดจะช่วยกำจัดฝุ่น

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยกลิ่นมินท์

อุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าจอกลิ่นหอม

  • แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน

สูตรป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อขจัดฝุ่น

สูตรป้องกันไฟฟ้าสถิตของน้ำยาทำความสะอาดนี้จะช่วยในการขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากหน้าจอของคุณ

สูตรไม่มีน้ำยาหยดเลอะเทอะ ใช้งานได้ปลอดภัย

คุณสามารถนำน้ำยาซึ่งใช้สูตรที่ทำให้ไม่มีน้ำยาหยดเลอะเทอะนี้ ไปฉีดลงบนหน้าจอ แล้วเช็ดทำความสะอาดได้โดยไม่มีน้ำยาหยดให้เลอะเทอะเพื่อเป็นการรักษาอุปกรณ์ของคุณให้ปลอดภัยและไม่เปียกชื้นได้

สูตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

สูตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของน้ำยาทำความสะอาดนี้ช่วยให้คุณทำความสะอาดหน้าจอของคุณได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพพร้อมการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 309.6 kB
  • 21 July 2026

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