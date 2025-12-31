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สาย HDMI

SWV5531/00

สัมผัสประสบการณ์ภาพ Ultra Hi-Definition

สัมผัสความละเอียด Ultra HD 4K ที่ 60 Fps HDMI ความเร็วสูงรองรับระบบเสียง 32 แชนแนลสมบูรณ์แบบพร้อมอัตราการเข้ารหัสสัญญาณเสียงสูงสุด 1536 KHz

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4K 60Hz Ultra HD พร้อมอีเธอร์เน็ต

สัมผัสประสบการณ์ภาพ Ultra Hi-Definition

  • 4K 60Hz

  • 18 Gbps

  • 3 ม.

UHD 2160p (4K)

รองรับวิดีโอที่มีความละเอียดสูงถึง 4K หรือ UHD 2160p ซึ่งช่วยให้หน้าจอของคุณคมชัดเทียบเท่าระบบ Digital Cinema ที่ใช้กันในโรงภาพยนตร์

เฟรมต่อวินาที 60 Hz

สัมผัสประสบการณ์การรับชมและเล่นเกมที่เหนือกว่าด้วยภาพสูงสุด 60 เฟรมต่อวินาที

ตัวเสียบเคลือบทองสำหรับการนำสัญญาณที่ดีกว่า

ตัวเสียบเคลือบทองให้การนำสัญญาณที่ดีกว่าโดยการลดความต้านทานของหน้าสัมผัส และยังป้องกันการเสื่อมสภาพของตัวเสียบเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี