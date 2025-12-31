รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
SWV5610G/00
สัมผัสประสบการณ์ภาพ Ultra Hi-Definition
สัมผัสความละเอียด Ultra HD 4K ที่ 60 Fps HDMI ความเร็วสูงรองรับระบบเสียง 32 แชนแนลสมบูรณ์แบบพร้อมอัตราการเข้ารหัสสัญญาณเสียงสูงสุด 1536 KHz
4K 60Hz
18 Gbps
1,5 ม.
รองรับวิดีโอที่มีความละเอียดสูงถึง 4K หรือ UHD 2160p ซึ่งช่วยให้หน้าจอของคุณคมชัดเทียบเท่าระบบ Digital Cinema ที่ใช้กันในโรงภาพยนตร์
สัมผัสประสบการณ์การรับชมและเล่นเกมที่เหนือกว่าด้วยภาพสูงสุด 60 เฟรมต่อวินาที
ช่องเสียบหุ้มทองเพื่อการเชื่อมต่อที่วางใจได้
ความคิดเห็น