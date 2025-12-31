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สาย HDMI

SWV5613G/00

สายเคเบิลที่ผ่านการรับรอง HDMI ระดับพรีเมียม

สายเคเบิลที่ผ่านการรับรอง HDMI ระดับพรีเมียมให้ความละเอียด Ultra HD 4K ที่ 60 Fps HDMI ความเร็วสูงรองรับระบบเสียง 32 ช่องสมบูรณ์แบบพร้อมอัตราการเข้ารหัสสัญญาณเสียงสูงสุด 1536 KHz

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4K 60Hz Ultra HD พร้อมอีเธอร์เน็ต

สายเคเบิลที่ผ่านการรับรอง HDMI ระดับพรีเมียม

  • 4K 60Hz

  • 18 Gbps

  • 1,5 ม.

เฟรมต่อวินาที 60 Hz

สัมผัสประสบการณ์การรับชมและเล่นเกมที่เหนือกว่าด้วยภาพสูงสุด 60 เฟรมต่อวินาที

สายทองแดงบริสุทธิ์ 30 AWG เพื่อคุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด

การใช้วัสดุที่มีคุณภาพ - สายทองแดงบริสุทธิ์ 30 AWG เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อจะดีที่สุดโดยที่ข้อมูลสูญหายน้อยที่สุด

3D, ประสบการณ์

สนับสนุนวิดีโอ 3D ทุกรูปแบบ ให้การใช้งานโฮมเธียร์เตอร์และการเล่นเกม 3D ในแบบสมจริง

ข้อมูลทางเทคนิค

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