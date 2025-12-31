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SWV5633G/00
สายเคเบิลที่ผ่านการรับรอง HDMI ระดับพรีเมียม
สายเคเบิลที่ผ่านการรับรอง HDMI ระดับพรีเมียมให้ความละเอียด Ultra HD 4K ที่ 60 Fps HDMI ความเร็วสูงรองรับระบบเสียง 32 ช่องสมบูรณ์แบบพร้อมอัตราการเข้ารหัสสัญญาณเสียงสูงสุด 1536 KHz
4K 60Hz
18 Gbps
3 ม.
สัมผัสประสบการณ์การรับชมและเล่นเกมที่เหนือกว่าด้วยภาพสูงสุด 60 เฟรมต่อวินาที
การใช้วัสดุที่มีคุณภาพ - สายทองแดงบริสุทธิ์ 30 AWG เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อจะดีที่สุดโดยที่ข้อมูลสูญหายน้อยที่สุด
สนับสนุนวิดีโอ 3D ทุกรูปแบบ ให้การใช้งานโฮมเธียร์เตอร์และการเล่นเกม 3D ในแบบสมจริง
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