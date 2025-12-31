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SWV5733B/00
สัมผัสประสบการณ์ภาพ Ultra Hi-Definition
สัมผัสความละเอียด Ultra HD 4K ที่ 60 Fps HDMI ความเร็วสูงรองรับระบบเสียง 32 แชนแนลสมบูรณ์แบบพร้อมอัตราการเข้ารหัสสัญญาณเสียงสูงสุด 1536 Khz ที่มีความยาวสาย 3 เมตร
HDMI 2.0
18 Gbps
4K 60Hz
3 ม.
สัมผัสประสบการณ์การรับชมและเล่นเกมที่เหนือกว่าด้วยภาพสูงสุด 60 เฟรมต่อวินาที
สนับสนุนวิดีโอ 3D ทุกรูปแบบ ให้การใช้งานโฮมเธียร์เตอร์และการเล่นเกม 3D ในแบบสมจริง
ให้ทีวีที่เชื่อมต่อ HDMI พร้อมจูนเนอร์ในตัวสามารถส่งข้อมูลเสียงแบบดิจิตอลไปยังระบบเสียงเซอร์ราวด์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลสำหรับเสียงแยกต่างหาก
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