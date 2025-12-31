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สาย HDMI

SWV5733B/00

สัมผัสประสบการณ์ภาพ Ultra Hi-Definition

สัมผัสความละเอียด Ultra HD 4K ที่ 60 Fps HDMI ความเร็วสูงรองรับระบบเสียง 32 แชนแนลสมบูรณ์แบบพร้อมอัตราการเข้ารหัสสัญญาณเสียงสูงสุด 1536 Khz ที่มีความยาวสาย 3 เมตร

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4K 60Hz Ultra HD พร้อมอีเธอร์เน็ต

สัมผัสประสบการณ์ภาพ Ultra Hi-Definition

  • HDMI 2.0

  • 18 Gbps

  • 4K 60Hz

  • 3 ม.

เฟรมต่อวินาที 60 Hz

สัมผัสประสบการณ์การรับชมและเล่นเกมที่เหนือกว่าด้วยภาพสูงสุด 60 เฟรมต่อวินาที

3D, ประสบการณ์

สนับสนุนวิดีโอ 3D ทุกรูปแบบ ให้การใช้งานโฮมเธียร์เตอร์และการเล่นเกม 3D ในแบบสมจริง

Audio Return Channel (ARC)

ให้ทีวีที่เชื่อมต่อ HDMI พร้อมจูนเนอร์ในตัวสามารถส่งข้อมูลเสียงแบบดิจิตอลไปยังระบบเสียงเซอร์ราวด์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลสำหรับเสียงแยกต่างหาก

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี