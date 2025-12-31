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SWV6001/00
อะแดปเตอร์ USB-C เป็น HDMI ระดับพรีเมียม
สายอะแดปเตอร์ USB-C เป็น HDMI (ตัวเมีย) ระดับพรีเมียม ด้วยความละเอียด 4K และความยาวสาย 0.15 เมตร
ตัวผู้-ตัวเมีย
HDMI 2.0
โครงสร้างคุณภาพใช้เฉพาะวัสดุเกรดสูงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานยาวนาน
รองรับวิดีโอที่มีความละเอียดสูงถึง 4K (3840 x 2160) เพื่อให้คุณภาพของภาพและประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยม
เอนกายแล้วเพลิดเพลินกับการรับชมที่เหนือกว่าด้วยวิดีโอ 30 เฟรมต่อวินาที ซึ่งจะมอบประสบการณ์การรับชมทีวีที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
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