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อะแดปเตอร์ USB-C เป็น HDMI

SWV6001/00

อะแดปเตอร์ USB-C เป็น HDMI ระดับพรีเมียม

สายอะแดปเตอร์ USB-C เป็น HDMI (ตัวเมีย) ระดับพรีเมียม ด้วยความละเอียด 4K และความยาวสาย 0.15 เมตร

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ความคมชัดและเสียงอันน่าทึ่ง

อะแดปเตอร์ USB-C เป็น HDMI ระดับพรีเมียม

  • ตัวผู้-ตัวเมีย

  • HDMI 2.0

ผลิตด้วยโครงสร้างคุณภาพ

โครงสร้างคุณภาพใช้เฉพาะวัสดุเกรดสูงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานยาวนาน

ความละเอียด 4K (3840 x 2160)

รองรับวิดีโอที่มีความละเอียดสูงถึง 4K (3840 x 2160) เพื่อให้คุณภาพของภาพและประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยม

ภาพลื่นไหลไม่สะดุดด้วยสัญญาณวิดีโอ 30Hz 30 เฟรมต่อวินาที

เอนกายแล้วเพลิดเพลินกับการรับชมที่เหนือกว่าด้วยวิดีโอ 30 เฟรมต่อวินาที ซึ่งจะมอบประสบการณ์การรับชมทีวีที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

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