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SWV6021/00
อะแดปเตอร์ USB-C เป็น HDMI และ VGA ระดับพรีเมียม
อะแดปเตอร์ USB-C เป็น HDMI (ตัวเมีย) และ VGA ระดับพรีเมียม ความยาวสาย 0.15 เมตร เอาต์พุต VGA รองรับเอาต์พุต Full HD 1920 x 1080P @ 60Hz HDMI รองรับเอาต์พุต 4K*2K@30Hz ที่คมชัดเป็นพิเศษ
HDMI
VGA
โครงสร้างคุณภาพใช้เฉพาะวัสดุเกรดสูงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานยาวนาน
รองรับวิดีโอที่มีความละเอียดสูงถึง 4K (3840 x 2160) เพื่อให้คุณภาพของภาพและประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยม
เอนกายแล้วเพลิดเพลินกับการรับชมที่เหนือกว่าด้วยวิดีโอ 30 เฟรมต่อวินาที ซึ่งจะมอบประสบการณ์การรับชมทีวีที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
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