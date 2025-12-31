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        USB C Hub

        SWV6025B/59

        เต้ารับ USB-C Hub ขยายได้ถึง Mini HUB 5 พอร์ต

        USB-C ขยายได้ถึง HDMI, USB-A 3 พอร์ต และพอร์ต USB-C ด้วย PD

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        เต้ารับ USB-C Hub ขยายได้ถึง Mini HUB 5 พอร์ต

        • HDMI

        • Type C PD

        • ช่องต่อ USB

        USB-C และ USB-A หลายช่องต่อ

        USB-C และ USB-A หลายช่องต่อช่วยให้คุณขยาย MacBook / MacBook Pro หรืออุปกรณ์ที่รองรับ USB-C อื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ทั้งหมดที่คุณต้องการขณะชาร์จผ่านที่ชาร์จ USB-C

        เอาต์พุต HDMI สำหรับใช้กับระบบวิดีโอดิจิตอลความละเอียดสูงและออดิโอแบบดิจิตอล

        เอาต์พุต HDMI สำหรับใช้กับระบบวิดีโอดิจิตอลความละเอียดสูงและออดิโอแบบดิจิตอล

        HDMI เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้ และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย

        รองรับ 4K @ 30HZ

        รองรับความละเอียด HDMI 4K ความเร็วสูงที่ 30 fps

        ข้อมูลทางเทคนิค

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