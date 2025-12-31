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USB C Hub

SWV6113G/59

USB-C Hub ขยายได้ถึง Mini HUB 3 ช่องต่อ

USB-C 3.0 ขยายได้ถึง 3 ช่องต่อ: USB-C PD, HDMI USB-A

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รองรับ HDMI

USB-C Hub ขยายได้ถึง Mini HUB 3 ช่องต่อ

  • 3 เต้ารับ

  • HDMI

  • ช่องต่อ USB

  • USB Type-C PD

เอาต์พุต HDMI สำหรับใช้กับระบบวิดีโอดิจิตอลความละเอียดสูงและออดิโอแบบดิจิตอล

เอาต์พุต HDMI สำหรับใช้กับระบบวิดีโอดิจิตอลความละเอียดสูงและออดิโอแบบดิจิตอล

HDMI เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้ และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย

USB-C และ USB-A หลายช่องต่อ

USB-C และ USB-A หลายช่องต่อช่วยให้คุณขยาย MacBook / MacBook Pro หรืออุปกรณ์ที่รองรับ USB-C อื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ทั้งหมดที่คุณต้องการขณะชาร์จผ่านที่ชาร์จ USB-C

รองรับ 4K @ 30HZ

รองรับความละเอียด HDMI 4K ความเร็วสูงที่ 30 fps

ข้อมูลทางเทคนิค

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