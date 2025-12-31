รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
SWV6113G/59
USB-C Hub ขยายได้ถึง Mini HUB 3 ช่องต่อ
USB-C 3.0 ขยายได้ถึง 3 ช่องต่อ: USB-C PD, HDMI USB-A
3 เต้ารับ
HDMI
ช่องต่อ USB
USB Type-C PD
HDMI เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้ และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย
USB-C และ USB-A หลายช่องต่อช่วยให้คุณขยาย MacBook / MacBook Pro หรืออุปกรณ์ที่รองรับ USB-C อื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ทั้งหมดที่คุณต้องการขณะชาร์จผ่านที่ชาร์จ USB-C
รองรับความละเอียด HDMI 4K ความเร็วสูงที่ 30 fps
ความคิดเห็น