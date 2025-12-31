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SWV6125G/59
USB-C Hub คู่ขยายได้ถึง 5 มินิพอร์ต
USB-C ขยายได้ถึง 5 ช่องต่อ: HDMI 2 USB-C PD และ USB-A 2 ช่องต่อ
5 เต้ารับ
HDMI
ช่องต่อ USB
USB Type-C PD
รองรับอัตราการถ่ายโอนข้อมูล USB 3.0 ความเร็วสูง 5 Gbps
USB-C เป็นช่องเสียบสำหรับการชาร์จล่าสุดซึ่งตอนนี้นำมาใช้ในอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องภายนอกอาคาร และแท็บเล็ต โดย PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับการจ่ายพลังงานที่ 15 วัตต์, 27 วัตต์, 45 วัตต์ และสูงสุดถึง 100 วัตต์
รองรับการส่ง USB 3.0 ความเร็วสูง 5Gbps รองรับได้ถึงการถ่ายโอน USB 2.0 ความเร็ว 480Mbps
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