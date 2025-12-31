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USB-C Hub คู่

SWV6125G/59

USB-C Hub คู่ขยายได้ถึง 5 มินิพอร์ต

USB-C ขยายได้ถึง 5 ช่องต่อ: HDMI 2 USB-C PD และ USB-A 2 ช่องต่อ

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รองรับ HDMI

USB-C Hub คู่ขยายได้ถึง 5 มินิพอร์ต

  • 5 เต้ารับ

  • HDMI

  • ช่องต่อ USB

  • USB Type-C PD

รองรับการถ่ายโอนข้อมูล USB 3.0

รองรับอัตราการถ่ายโอนข้อมูล USB 3.0 ความเร็วสูง 5 Gbps

พอร์ต USB-C ที่มีการรองรับการจ่ายพลังงาน

USB-C เป็นช่องเสียบสำหรับการชาร์จล่าสุดซึ่งตอนนี้นำมาใช้ในอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องภายนอกอาคาร และแท็บเล็ต โดย PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับการจ่ายพลังงานที่ 15 วัตต์, 27 วัตต์, 45 วัตต์ และสูงสุดถึง 100 วัตต์

รองรับ USB 3.0 และต่ำกว่า

รองรับการส่ง USB 3.0 ความเร็วสูง 5Gbps รองรับได้ถึงการถ่ายโอน USB 2.0 ความเร็ว 480Mbps

ข้อมูลทางเทคนิค

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