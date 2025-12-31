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SWV9030/40
8K 60Hz Ultra HD พร้อม Dynamic HDR
สัมผัสความละเอียด Ultra HD 8K ที่ 60 fps Dynamic HDR ให้คอนทราสต์ที่ดีที่สุดและภาพที่คมกริบด้วยการเคลื่อนไหวความเร็วสูง รองรับช่องสัญญาณเสียงกลับแบบปรับปรุงได้ถึง 192KHz ในความละเอียด 24 บิต
8K 60Hz
48 Gbps
3 ม.
รองรับวิดีโอที่มีความละเอียดสูงถึง 8K UHD 4320p เพื่อให้คุณภาพของภาพและประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยม
ภาพ 60 เฟรมต่อวินาทีพร้อม Dynamic HDR เพื่อให้คอนทราสต์และรายละเอียดดีที่สุด
ช่องเสียบหุ้มทองเพื่อการเชื่อมต่อที่วางใจได้
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