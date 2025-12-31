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สาย HDMI

SWV9030/40

8K 60Hz Ultra HD พร้อม Dynamic HDR

สัมผัสความละเอียด Ultra HD 8K ที่ 60 fps Dynamic HDR ให้คอนทราสต์ที่ดีที่สุดและภาพที่คมกริบด้วยการเคลื่อนไหวความเร็วสูง รองรับช่องสัญญาณเสียงกลับแบบปรับปรุงได้ถึง 192KHz ในความละเอียด 24 บิต

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เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเล่นเกมสุดล้ำ

8K 60Hz Ultra HD พร้อม Dynamic HDR

  • 8K 60Hz

  • 48 Gbps

  • 3 ม.

UHD 4320p (8K)

รองรับวิดีโอที่มีความละเอียดสูงถึง 8K UHD 4320p เพื่อให้คุณภาพของภาพและประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยม

60 Hz พร้อม Dynamic HDR

ภาพ 60 เฟรมต่อวินาทีพร้อม Dynamic HDR เพื่อให้คอนทราสต์และรายละเอียดดีที่สุด

ช่องเสียบหุ้มทองเพื่อการเชื่อมต่อที่วางใจได้

ช่องเสียบหุ้มทองเพื่อการเชื่อมต่อที่วางใจได้

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  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี