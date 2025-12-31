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        กระเป๋า

        SWW1001/00

        กระเป๋าใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์

        กระเป๋าจัดระเบียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ ออกแบบเพื่อให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณปลอดภัยและแห้งด้วยวัสดุกันน้ำมาตรฐาน IPX4 กระเป๋าที่มีช่องใส่ของด้านในสี่ช่องเพื่อให้สิ่งของของคุณมีความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ

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        กระเป๋าใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์

        • อเนกประสงค์

        เคสพกพาใช้งานได้เดี่ยวๆ หรือจะใส่กระเป๋าของคุณได้พอดี

        พกพาอุปกรณ์ของคุณไว้ในเคสเพื่อการป้องกันระหว่างการเดินทาง หรือใช้เพื่อเพิ่มการป้องกันอีกชั้นในกระเป๋าหรือเป้ของคุณ

        ช่องเก็บของภายในเพื่อการจัดเก็บที่ปลอดภัย

        ภายในเคสคุณจะพบช่องต่างๆ ที่สมบูรณ์แบบสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เคลื่อนที่ สายเคเบิล แบตเตอรี่ การ์ดหน่วยความจำ ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปกป้องและอยู่ใกล้มือ

        วัสดุป้องกันน้ำกระเซ็นไม่ควรแช่ในน้ำ

        วัสดุป้องกันน้ำกระเซ็นช่วยปกป้องสื่อของคุณจากความชื้นและน้ำ

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        • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
        • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี