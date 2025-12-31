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ยกเลิกการผลิต

หูฟังขจัดเสียงรบกวนไร้สาย

TABH305BK/00

เบสที่กระหึ่มหนักแน่น ไร้เสียงรบกวน

เล่นเพลงของคุณด้วยเบสที่กระหึ่มหนักแน่น ตัดเสียงรบกวนได้ด้วยระบบระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ (ANC) หูฟังครอบหูแบบไร้สายรุ่นนี้มีจังหวะดนตรีที่คุณชื่นชอบ ด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว ก็สามารถใช้งานได้นานสูงสุด 15 ชั่วโมง แม้ว่าจะเปิด ANC อยู่

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เบสที่กระหึ่มหนักแน่น ไร้เสียงรบกวน

  • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 32 มม.

  • แบบครอบหู

  • แผ่นรองหูฟังสัมผัสนุ่ม

  • พับได้อย่างเต็มที่

ใช้งานได้นาน 15 ชั่วโมงพร้อมกับเปิดระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ (ANC)

ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ (ANC) ทำให้มั่นใจได้ว่าเสียงดังก้องของรถไฟจะไม่รบกวนทุกๆ จังหวะ ต้องการความเงียบใช่หรือไม่ เพียงเปิดใช้งาน ANC โดยไม่ต้องเล่นเพลง คุณสามารถเล่นเพลงได้สูงสุด 15 ชั่วโมงโดยเปิด ANC และเล่นได้ 18 ชั่วโมงโดยปิด ANC โดยใช้เวลาในการชาร์จเพียง 2 ชั่วโมงผ่าน USB

ไดรเวอร์เสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเมียม 32 มม. เบสหนักแน่น

ไดรเวอร์เสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเมียม 32 มม. ให้เสียงที่คมชัด และเบสอันหนักแน่น

น้ำหนักเบา ฟังได้อย่างหนักหน่วง โดยมีน้ำหนักเพียงแค่ 145.5 ก.

หูฟังครอบหูแบบไร้สายนี้มีน้ำหนักเพียงแค่ 145.5 ก.ให้คุณได้สัมผัสเสียงเบสแบบสบายอย่างมาก แถบคาดศีรษะที่สามารถปรับได้อย่างง่ายดาย และมีน้ำหนักเบามากจนคุณแทบจะไม่รู้สึก ตัวหูฟังอ่อนนุ่มและสามารถปรับมุมได้ตามที่ต้องการ

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