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หูฟังที่มีไมโครโฟน

TAE1126BK/51

Dynamic Bass

ไดรเวอร์ 10 มม. อันทรงพลังสำหรับเสียงเบสแบบไดนามิกและเสียงที่ชัดเจน ไมโครโฟนในตัวและปุ่มรับสายเพื่อความสะดวกในการโทร

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เล่นเพลงและสนทนา

Dynamic Bass

  • ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 10 มม.

  • ใส่ในหู

  • สีดำ

สายยาว 1.2 เมตร จึงเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งมากที่สุด

สายเคเบิลยาวกำลังดี ให้อิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ

มีแผ่นฟองน้ำรองหูฟัง 3 คู่เพื่อให้สวมใส่ได้พอดีกับหูของทุกคน

มีแผ่นฟองน้ำรองหูฟัง 3 คู่เพื่อให้สวมใส่ได้พอดีกับหูของทุกคน

เนื่องจากมีแผ่นรองหูฟังให้เลือกเปลี่ยนได้ถึง 3 ขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ คุณจึงมั่นใจได้ว่า จะต้องมีสักคู่ที่จะทำให้คุณสามารถสวมใส่หูฟัง Philips นี้ได้อย่างพอดีที่สุด

ไมโครโฟนและปุ่มรับสายในตัว

ไมโครโฟนและปุ่มรับสายในตัว

ด้วยไมโครโฟนและปุ่มรับสายในตัว คุณจึงสามารถใช้ชุดหูฟัง Philips นี้เพื่อฟังเพลงและรับสายจากโทรศัพท์มือถือได้ เพลิดเพลินกับการโทรแบบแฮนด์ฟรี พร้อมรับและวางสายได้อย่างง่ายดายจากชุดหูฟัง

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