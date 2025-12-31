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ยกเลิกการผลิต
TAE1126BK/51
Dynamic Bass
ไดรเวอร์ 10 มม. อันทรงพลังสำหรับเสียงเบสแบบไดนามิกและเสียงที่ชัดเจน ไมโครโฟนในตัวและปุ่มรับสายเพื่อความสะดวกในการโทร
ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 10 มม.
ใส่ในหู
สีดำ
สายเคเบิลยาวกำลังดี ให้อิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ
เนื่องจากมีแผ่นรองหูฟังให้เลือกเปลี่ยนได้ถึง 3 ขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ คุณจึงมั่นใจได้ว่า จะต้องมีสักคู่ที่จะทำให้คุณสามารถสวมใส่หูฟัง Philips นี้ได้อย่างพอดีที่สุด
ด้วยไมโครโฟนและปุ่มรับสายในตัว คุณจึงสามารถใช้ชุดหูฟัง Philips นี้เพื่อฟังเพลงและรับสายจากโทรศัพท์มือถือได้ เพลิดเพลินกับการโทรแบบแฮนด์ฟรี พร้อมรับและวางสายได้อย่างง่ายดายจากชุดหูฟัง
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