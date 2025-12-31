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TAH1108BK/00
ให้เสียงเพลงอยู่ใกล้ตัว
ทำในสิ่งที่คุณต้องการ ฟังเสียงที่คุณรัก หูฟังแบบครอบหูไร้สายเหล่านี้สามารถเล่นได้ 15 ชั่วโมงและให้เสียงที่คมชัด ปุ่มบนที่ครอบหูช่วยให้ควบคุมเพลงและการโทรได้ง่าย และที่ครอบหูพับแบนราบเพื่อการจัดเก็บที่ง่ายดาย
ไดรเวอร์/แบบด้านหลังปิดสนิท 30 มม.
Bluetooth®
แถบคาดศีรษะน้ำหนักเบา
พับได้แบบแบนราบ
การจับคู่หูฟังแบบครอบหู Bluetooth เหล่านี้ทำได้ง่าย และคุณสามารถเล่นได้นานถึง 15 ชั่วโมงจากการชาร์จ 2 ชั่วโมง หากพลังงานเหลือน้อย การชาร์จ 15 นาทีจะทำให้เพลงเล่นต่อไปอีก 3 ชั่วโมง
ตัวขับเสียงอะคูสติกนีโอไดเมียมขนาด 30 มม. อันทรงพลังให้เสียงที่คมชัด ในขณะที่การออกแบบปิดด้านหลังช่วยแยกเสียงได้ดีเยี่ยม เพลิดเพลินกับเพลงของคุณทุกนาทีโดยที่คนอื่นไม่ได้ยินสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่
ที่ครอบหูกันกระแทกให้ความสบายเป็นพิเศษในการฟัง ปุ่มบนที่ครอบหูแต่ละข้างช่วยให้คุณปรับระดับเสียง ข้ามหรือหยุดเพลงชั่วคราว รับหรือปฏิเสธสาย และอื่น ๆ
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อายุการใช้งานแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณและอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน