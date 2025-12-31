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หูฟังไร้สาย

TAH1108BK/00

ให้เสียงเพลงอยู่ใกล้ตัว

ทำในสิ่งที่คุณต้องการ ฟังเสียงที่คุณรัก หูฟังแบบครอบหูไร้สายเหล่านี้สามารถเล่นได้ 15 ชั่วโมงและให้เสียงที่คมชัด ปุ่มบนที่ครอบหูช่วยให้ควบคุมเพลงและการโทรได้ง่าย และที่ครอบหูพับแบนราบเพื่อการจัดเก็บที่ง่ายดาย

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ให้เสียงเพลงอยู่ใกล้ตัว

  • ไดรเวอร์/แบบด้านหลังปิดสนิท 30 มม.

  • Bluetooth®

  • แถบคาดศีรษะน้ำหนักเบา

  • พับได้แบบแบนราบ

ใช้งานได้นาน 15 ชั่วโมงและชาร์จเร็ว

การจับคู่หูฟังแบบครอบหู Bluetooth เหล่านี้ทำได้ง่าย และคุณสามารถเล่นได้นานถึง 15 ชั่วโมงจากการชาร์จ 2 ชั่วโมง หากพลังงานเหลือน้อย การชาร์จ 15 นาทีจะทำให้เพลงเล่นต่อไปอีก 3 ชั่วโมง

เสียงที่คมชัดและใสกังวาน

ตัวขับเสียงอะคูสติกนีโอไดเมียมขนาด 30 มม. อันทรงพลังให้เสียงที่คมชัด ในขณะที่การออกแบบปิดด้านหลังช่วยแยกเสียงได้ดีเยี่ยม เพลิดเพลินกับเพลงของคุณทุกนาทีโดยที่คนอื่นไม่ได้ยินสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่

ง่ายต่อการสวมใส่ ง่ายต่อการใช้

ที่ครอบหูกันกระแทกให้ความสบายเป็นพิเศษในการฟัง ปุ่มบนที่ครอบหูแต่ละข้างช่วยให้คุณปรับระดับเสียง ข้ามหรือหยุดเพลงชั่วคราว รับหรือปฏิเสธสาย และอื่น ๆ

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  1. อายุการใช้งานแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณและอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน