รับประกัน 2 ปีเต็ม
TAH2020WT/70
เบา สบาย และฟังได้หลายวัน!
หูฟังไร้สายแบบแนบหูนี้ให้ความสุขแก่คุณได้หลายวันต่อการชาร์จแต่ละครั้ง
หูฟังแบบแนบหูน้ำหนักเบา
เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic
การโทรที่ชัดเจน
ปุ่มมัลติฟังก์ชันที่หูฟังข้างขวาจะช่วยคุณจัดการสายโทรเข้า ควบคุมการเล่นเพลง และปรับระดับเสียงได้อย่างสะดวก หากคุณกำลังดูวิดีโอหรือภาพยนตร์ คุณก็สามารถใช้ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานค่าเสียงแบบความหน่วงต่ำได้เช่นกัน
การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดคาสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย
เสียงของคุณจะคมชัดขณะสนทนา ไมโครโฟนเฉพาะจะรับเสียงพูดของคุณ ขณะที่อัลกอริทึมลดเสียงรบกวนจะช่วยลดเสียงรอบข้างบางส่วน
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