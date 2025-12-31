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  • เบา สบาย และฟังได้หลายวัน!
  • เบา สบาย และฟังได้หลายวัน!

2000 seriesหูฟังไร้สายแบบแนบหู

TAH2020WT/70

เบา สบาย และฟังได้หลายวัน!

หูฟังไร้สายแบบแนบหูนี้ให้ความสุขแก่คุณได้หลายวันต่อการชาร์จแต่ละครั้ง

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เบา สบาย และฟังได้หลายวัน!

  • หูฟังแบบแนบหูน้ำหนักเบา

  • เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic

  • การโทรที่ชัดเจน

ปุ่มมัลติฟังก์ชันใช้สะดวกบนหูฟังข้างขวา

ปุ่มมัลติฟังก์ชันที่หูฟังข้างขวาจะช่วยคุณจัดการสายโทรเข้า ควบคุมการเล่นเพลง และปรับระดับเสียงได้อย่างสะดวก หากคุณกำลังดูวิดีโอหรือภาพยนตร์ คุณก็สามารถใช้ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานค่าเสียงแบบความหน่วงต่ำได้เช่นกัน

การเชื่อมต่อบลูทูธแบบหลายจุดที่เสถียร

การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดคาสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย

สนทนาคมชัด ปลายสายจะได้ยินทุกคำที่คุณพูด

เสียงของคุณจะคมชัดขณะสนทนา ไมโครโฟนเฉพาะจะรับเสียงพูดของคุณ ขณะที่อัลกอริทึมลดเสียงรบกวนจะช่วยลดเสียงรอบข้างบางส่วน

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี