ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • ภาพถ่ายที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ผลิตภัณฑ์พร้อมภาพถ่ายอุปกรณ์เสริม
  • รูปภาพหลัก
  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • ภาพถ่ายที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ผลิตภัณฑ์พร้อมภาพถ่ายอุปกรณ์เสริม
  • รูปภาพหลัก

หูฟังไร้สายแบบครอบหูสำหรับเด็ก

TAK4200MP/00

2 รางวัล

ปลอดภัย สนุก และเหมาะสำหรับการเดินทาง

ด้วยไฟ LED สีสันสดใสบนที่ครอบหูและฟีเจอร์แชร์เสียงแบบไร้สายที่สนุกสนาน หูฟังรุ่นนี้จึงออกแบบมาให้เด็ก ๆ ชื่นชอบ มีการจำกัดระดับเสียงเพื่อถนอมการได้ยินของเด็ก และโหมดเดินทางพิเศษยังช่วยให้เด็ก ๆ ฟังได้อย่างปลอดภัยแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังกว่าเดิม

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ปลอดภัย สนุก และเหมาะสำหรับการเดินทาง

  • หูฟังไร้สายแบบแนบหู

  • จำกัดระดับเสียงไว้ที่ 85 dB

  • ไฟ LED แชร์เสียง

  • ทนทานและพับเก็บได้

ปลอดภัยและสนุกสนานเสมอ จำกัดระดับเสียงสำหรับใช้งานที่บ้านและระหว่างเดินทาง*

ปลอดภัยและสนุกสนานเสมอ จำกัดระดับเสียงสำหรับใช้งานที่บ้านและระหว่างเดินทาง*

หูฟังนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับหูของเด็ก โดยจำกัดระดับเสียงไว้ที่ 75 dB สำหรับการฟังที่บ้านหรือขณะเรียน ส่วนการฟังในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังมากขึ้นนอกบ้าน ผู้ปกครองสามารถใช้แอป Philips Headphones เพื่อตั้งค่าขีดจำกัดระดับเสียงในโหมดเดินทางไว้ที่ 85 dB*

สวมใส่สบายสำหรับเด็กและใช้งานง่าย

สวมใส่สบายสำหรับเด็กและใช้งานง่าย

ปุ่มควบคุมทรงกลมขนาดใหญ่ที่ด้านล่างของที่ครอบหูช่วยให้เด็กๆ ใช้งานหูฟังนี้ได้อย่างง่ายดาย ขณะที่ที่ครอบหูขนาดเล็กพร้อมฟองน้ำรองหูแบบนุ่มช่วยให้สวมใส่สบาย แถบคาดศีรษะบุนวมปรับได้ง่ายเพื่อความกระชับพอดี และมีจุดที่ด้านหลังเพื่อช่วยให้เด็กๆ ดูได้ว่าควรสวมหูฟังด้านใด

ดีไซน์สีสันสดใสพร้อมไฟ LED

ดีไซน์สีสันสดใสพร้อมไฟ LED

ไฟ LED สีสันสดใสในที่ครอบหูผสานเข้ากับดีไซน์หลากสีของหูฟังได้อย่างโดดเด่นลงตัว สามารถตั้งค่าให้ไฟ LED เรืองแสงเป็นสีต่างๆ ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆ ที่ต้องการแสดงสไตล์เฉพาะตัว

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

รางวัล

  • รูปภาพของ TPV_PBTAWARD127
  • รูปภาพของ TPV_PBTAWARD135

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
ข้อจำกัดความรับผิด

  1. จำกัดระดับเสียงไว้ที่ 75 dB ในโหมดปกติและ 85 dB ในโหมดเดินทาง ตามมาตรฐาน EN 50332 เพื่อการฟังอย่างปลอดภัย