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TAK4200MP/00
ปลอดภัย สนุก และเหมาะสำหรับการเดินทาง
ด้วยไฟ LED สีสันสดใสบนที่ครอบหูและฟีเจอร์แชร์เสียงแบบไร้สายที่สนุกสนาน หูฟังรุ่นนี้จึงออกแบบมาให้เด็ก ๆ ชื่นชอบ มีการจำกัดระดับเสียงเพื่อถนอมการได้ยินของเด็ก และโหมดเดินทางพิเศษยังช่วยให้เด็ก ๆ ฟังได้อย่างปลอดภัยแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังกว่าเดิม
หูฟังไร้สายแบบแนบหู
จำกัดระดับเสียงไว้ที่ 85 dB
ไฟ LED แชร์เสียง
ทนทานและพับเก็บได้
หูฟังนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับหูของเด็ก โดยจำกัดระดับเสียงไว้ที่ 75 dB สำหรับการฟังที่บ้านหรือขณะเรียน ส่วนการฟังในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังมากขึ้นนอกบ้าน ผู้ปกครองสามารถใช้แอป Philips Headphones เพื่อตั้งค่าขีดจำกัดระดับเสียงในโหมดเดินทางไว้ที่ 85 dB*
ปุ่มควบคุมทรงกลมขนาดใหญ่ที่ด้านล่างของที่ครอบหูช่วยให้เด็กๆ ใช้งานหูฟังนี้ได้อย่างง่ายดาย ขณะที่ที่ครอบหูขนาดเล็กพร้อมฟองน้ำรองหูแบบนุ่มช่วยให้สวมใส่สบาย แถบคาดศีรษะบุนวมปรับได้ง่ายเพื่อความกระชับพอดี และมีจุดที่ด้านหลังเพื่อช่วยให้เด็กๆ ดูได้ว่าควรสวมหูฟังด้านใด
ไฟ LED สีสันสดใสในที่ครอบหูผสานเข้ากับดีไซน์หลากสีของหูฟังได้อย่างโดดเด่นลงตัว สามารถตั้งค่าให้ไฟ LED เรืองแสงเป็นสีต่างๆ ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆ ที่ต้องการแสดงสไตล์เฉพาะตัว
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จำกัดระดับเสียงไว้ที่ 75 dB ในโหมดปกติและ 85 dB ในโหมดเดินทาง ตามมาตรฐาน EN 50332 เพื่อการฟังอย่างปลอดภัย