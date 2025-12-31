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ใหม่
TAQ4520RD/70
เปิดหูของคุณให้เป็นอิสระ ได้ยินครบทุกเสียง
หูฟังไร้สายแบบเปิดหูนี้ช่วยให้คุณได้ยินทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว พร้อมกับฟังเพลงของคุณไปด้วย
การสวมใส่แบบเปิดหู
คุณภาพเสียงสนทนาที่คมชัด
ไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างนอกและเปิดเสียงดัง หรืออยู่ข้างในและลดเสียงลง คุณจะได้ยินเสียงที่คมชัดและสมดุลเสมอ
หูฟังแบบเปิดหูนี้เบาจนแทบไม่รู้สึกว่าสวมอยู่ และยังไม่หลุดร่วงเมื่อคุณเคลื่อนไหว
อย่าปล่อยให้เสียงรอบตัวรบกวนการฟังของคุณ หูฟังรุ่นนี้มาพร้อมไมโครโฟน AI ที่ช่วยกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยิน พร้อมมอบคุณภาพการโทรที่คมชัด ให้คุณและคู่สนทนาได้ยินเสียงกันอย่างชัดเจนทุกครั้ง
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