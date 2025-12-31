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4000 seriesหูฟังไร้สายแบบเปิดหู

TAQ4520RD/70

เปิดหูของคุณให้เป็นอิสระ ได้ยินครบทุกเสียง

หูฟังไร้สายแบบเปิดหูนี้ช่วยให้คุณได้ยินทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว พร้อมกับฟังเพลงของคุณไปด้วย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เปิดหูของคุณให้เป็นอิสระ ได้ยินครบทุกเสียง

  • การสวมใส่แบบเปิดหู

  • คุณภาพเสียงสนทนาที่คมชัด

เสียงสมดุลไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

ไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างนอกและเปิดเสียงดัง หรืออยู่ข้างในและลดเสียงลง คุณจะได้ยินเสียงที่คมชัดและสมดุลเสมอ

สวมใส่แบบเปิดหู เบา สบาย กระชับ

หูฟังแบบเปิดหูนี้เบาจนแทบไม่รู้สึกว่าสวมอยู่ และยังไม่หลุดร่วงเมื่อคุณเคลื่อนไหว

ไมโครโฟน AI เพื่อคุณภาพการโทรที่คมชัด

อย่าปล่อยให้เสียงรอบตัวรบกวนการฟังของคุณ หูฟังรุ่นนี้มาพร้อมไมโครโฟน AI ที่ช่วยกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยิน พร้อมมอบคุณภาพการโทรที่คมชัด ให้คุณและคู่สนทนาได้ยินเสียงกันอย่างชัดเจนทุกครั้ง

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี