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TAS1209BK/00
นำเพลงโปรดของคุณไปได้ทุกที่
พาเพลงโปรดของคุณไปได้ทุกที่แม้กลางแจ้ง ด้วยลำโพง Bluetooth ที่มาพร้อมกับระบบพาสซีฟเรดิเอเตอร์ที่ให้เสียงเบสหนักแน่นทรงพลัง และมาตรฐานกันน้ำระดับ IPX4 ที่ป้องกันฝนตกปรอยๆ หรือการใช้งานในยิมได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังสามารถรับสายแบบแฮนด์ฟรีได้ทุกที่ที่คุณไปด้วย
ลำโพงแบบพาสซีฟ เบสที่หนักแน่น
จับคู่ลำโพงสองตัวเพื่อเล่นเสียงสเตอริโอ
พลังขับเสียง 1.5 วัตต์ RMS
การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ IPX4
เสียงเบสที่ออกมาจากลำโพงขนาดเล็กกะทัดรัดนี้หนักแน่นเต็มอิ่มอย่างไม่น่าเชื่อ พกพาเสียงเพลงไปกับตัว ได้ยินชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ในสวนหน้าบ้าน ขณะเดินออกกำลังกาย หรือที่ชายหาด เหมาะสำหรับการทำงาน พักผ่อน และเล่นสนุกไม่ว่าที่ไหน
อยากฟังเสียงที่ครบรสยิ่งขึ้นไหม คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงที่เหมือนกันสองตัวเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างเสียงสเตอริโอที่น่าประทับใจ ฟังเพลงอย่างที่ควรจะเป็นแม้อยู่นอกบ้าน ได้ยินชัดทุกคำ ไม่พลาดแม้จังหวะเดียว
ลำโพงตัวเล็กแสนทนทานตัวนี้พร้อมสำหรับการใช้งานกลางแจ้งทั้งวันเพราะได้มาตรฐาน IPX4 จึงรับมือกับน้ำกระเซ็นจากฝนหรือเหงื่อได้ ให้คุณสามารถฟังเพลงได้อย่างต่อเนื่องไร้กังวล
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