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TAS2108BK/00
เพิ่มภาพลักษณ์ให้เสียงดนตรีของคุณ
ลำโพงบลูทูธสุดว้าว ให้เสียงเบสแน่นจนคุณมองเห็นพาสซีฟเรดิเอเตอร์ขยับตามจังหวะเพลง! เลือกโหมดไฟได้หลากหลายสีตามสไตล์คุณที่จะเพิ่มบรรยากาศให้สนุกยิ่งขึ้น หรือใช้เป็นไฟกลางคืนแสงนุ่มๆ ก็ชิลสุดๆ
ลำโพงแบบพาสซีฟ เบสที่หนักแน่น
โหมดแสงไฟหลายแบบ
พลังขับเสียง 1.5 วัตต์ RMS
รับสายสะดวก
เสียงเบสที่ออกมาจากลำโพงขนาดเล็กกะทัดรัดนี้ลงลึกเต็มอิ่มเกินตัว เห็นได้ชัดจากดอกลำโพงแบบพาสซีฟที่ขยับตามจังหวะดนตรี พกพาเสียงเพลงไปกับตัว ได้ยินชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ห้องไหนในบ้าน แสงไฟช่วยเพิ่มสีสันให้กับการฟังเพลง
อยากฟังเสียงที่ครบรสยิ่งขึ้นไหม คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงที่เหมือนกันสองตัวเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างเสียงสเตอริโอที่น่าประทับใจ เมื่อเชื่อมต่อลำโพงตัวที่สอง การแสดงแสงสีจะซิงค์เป็นจังหวะเดียวกัน
ลำโพงสุดเจ๋งนี้มีโหมดแสงไฟให้เลือกหลากหลาย ให้คุณสามารถดื่มด่ำไปกับบรรยากาศฟังเพลงในแบบที่ต้องการ เลือกระหว่างไฟหลากสี ไฟที่เข้มข้นและจางลงอย่างนุ่มนวม และไฟกลางคืนสีขาวนวลสำหรับเวลาที่คุณต้องการผ่อนคลายหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวัน
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