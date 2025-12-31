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ลำโพงไร้สาย

TAS2108BK/00

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ลำโพงบลูทูธสุดว้าว ให้เสียงเบสแน่นจนคุณมองเห็นพาสซีฟเรดิเอเตอร์ขยับตามจังหวะเพลง! เลือกโหมดไฟได้หลากหลายสีตามสไตล์คุณที่จะเพิ่มบรรยากาศให้สนุกยิ่งขึ้น หรือใช้เป็นไฟกลางคืนแสงนุ่มๆ ก็ชิลสุดๆ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

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  • ลำโพงแบบพาสซีฟ เบสที่หนักแน่น

  • โหมดแสงไฟหลายแบบ

  • พลังขับเสียง 1.5 วัตต์ RMS

  • รับสายสะดวก

ลำโพงแบบพาสซีฟเพื่อเสียงเบสที่หนักแน่น

เสียงเบสที่ออกมาจากลำโพงขนาดเล็กกะทัดรัดนี้ลงลึกเต็มอิ่มเกินตัว เห็นได้ชัดจากดอกลำโพงแบบพาสซีฟที่ขยับตามจังหวะดนตรี พกพาเสียงเพลงไปกับตัว ได้ยินชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ห้องไหนในบ้าน แสงไฟช่วยเพิ่มสีสันให้กับการฟังเพลง

จับคู่กับลำโพงที่เหมือนกันเพื่อเล่นเสียงสเตอริโอ

อยากฟังเสียงที่ครบรสยิ่งขึ้นไหม คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงที่เหมือนกันสองตัวเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างเสียงสเตอริโอที่น่าประทับใจ เมื่อเชื่อมต่อลำโพงตัวที่สอง การแสดงแสงสีจะซิงค์เป็นจังหวะเดียวกัน

สร้างบรรยากาศมีชีวิตชีวาด้วยไฟหลากสี หรือแสงไฟนุ่มนวลผ่อนคลายยามค่ำคืน

ลำโพงสุดเจ๋งนี้มีโหมดแสงไฟให้เลือกหลากหลาย ให้คุณสามารถดื่มด่ำไปกับบรรยากาศฟังเพลงในแบบที่ต้องการ เลือกระหว่างไฟหลากสี ไฟที่เข้มข้นและจางลงอย่างนุ่มนวม และไฟกลางคืนสีขาวนวลสำหรับเวลาที่คุณต้องการผ่อนคลายหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวัน

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  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี