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ลำโพงบลูทูธมีไฟ

TAS2307BK/97

เพิ่มอารมณ์ให้กับเสียงเพลงของคุณ

เติมแสงสีให้กับทุกห้องด้วยลำโพง Bluetooth ที่น่าทึ่งนี้ เลือกโหมดแสงไฟหลายสีได้ถึง 3 แบบ เพื่อเพิ่มบรรยากาศหรือใช้เป็นไฟกลางคืนที่แสนอบอุ่นจากวันที่ยาวนาน สายคล้องที่ติดมาในตัวช่วยให้คุณพกพาลำโพงไปได้ทุกที่อย่างง่ายดาย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เพิ่มอารมณ์ให้กับเสียงเพลงของคุณ

  • ลำโพงแบบพาสซีฟ เบสที่หนักแน่น

  • โหมดแสงไฟสามแบบ

  • 5W RMS

  • สายคล้องในตัว

ลำโพงแบบพาสซีฟเพื่อเสียงเบสที่หนักแน่น

ลำโพงแบบพาสซีฟเพื่อเสียงเบสที่หนักแน่น

เสียงเบสที่ออกมาจากลำโพงขนาดเล็กกะทัดรัดนี้หนักแน่นเต็มอิ่มอย่างไม่น่าเชื่อ พกพาเสียงเพลงไปกับตัว ได้ยินชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ห้องไหนในบ้าน เหมาะสำหรับการทำงาน พักผ่อน และเล่นสนุกที่บ้าน

โหมดไฟ 3 แบบ สร้างบรรยากาศมีชีวิตชีวาด้วยไฟหลากสี หรือแสงไฟนุ่มนวลผ่อนคลายยามค่ำคืน

โหมดไฟ 3 แบบ สร้างบรรยากาศมีชีวิตชีวาด้วยไฟหลากสี หรือแสงไฟนุ่มนวลผ่อนคลายยามค่ำคืน

ลำโพงสุดเจ๋งนี้มีโหมดแสงไฟให้เลือกสามแบบ ให้คุณสามารถดื่มด่ำไปกับบรรยากาศฟังเพลงในแบบที่ต้องการ เลือกระหว่างไฟปาร์ตี้หลากสี ไฟที่ไล่จากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่ง และไฟขาวนวลที่เข้มขึ้นและจางลงอย่างช้าๆ สำหรับเวลาที่คุณต้องการผ่อนคลายหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวัน

ตกแต่งให้ดูสมาร์ทด้วยผ้าหุ้ม

ตกแต่งให้ดูสมาร์ทด้วยผ้าหุ้ม

ขอบโค้งมนผิวเรียบและผ้าหุ้มให้ลุคเรียบหรู สายคล้องที่สวยเด่นไม่ซ้ำใครช่วยให้คุณพกพาลำโพงไปทุกที่ได้ง่าย ไม่ว่าจะหยิบจับลำโพงอัจฉริยะนี้ไปไว้ห้องไหนก็ดูเข้ากันไปหมด!

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  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี