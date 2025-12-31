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TAS2307BK/97
เพิ่มอารมณ์ให้กับเสียงเพลงของคุณ
เติมแสงสีให้กับทุกห้องด้วยลำโพง Bluetooth ที่น่าทึ่งนี้ เลือกโหมดแสงไฟหลายสีได้ถึง 3 แบบ เพื่อเพิ่มบรรยากาศหรือใช้เป็นไฟกลางคืนที่แสนอบอุ่นจากวันที่ยาวนาน สายคล้องที่ติดมาในตัวช่วยให้คุณพกพาลำโพงไปได้ทุกที่อย่างง่ายดาย
ลำโพงแบบพาสซีฟ เบสที่หนักแน่น
โหมดแสงไฟสามแบบ
5W RMS
สายคล้องในตัว
เสียงเบสที่ออกมาจากลำโพงขนาดเล็กกะทัดรัดนี้หนักแน่นเต็มอิ่มอย่างไม่น่าเชื่อ พกพาเสียงเพลงไปกับตัว ได้ยินชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ห้องไหนในบ้าน เหมาะสำหรับการทำงาน พักผ่อน และเล่นสนุกที่บ้าน
ลำโพงสุดเจ๋งนี้มีโหมดแสงไฟให้เลือกสามแบบ ให้คุณสามารถดื่มด่ำไปกับบรรยากาศฟังเพลงในแบบที่ต้องการ เลือกระหว่างไฟปาร์ตี้หลากสี ไฟที่ไล่จากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่ง และไฟขาวนวลที่เข้มขึ้นและจางลงอย่างช้าๆ สำหรับเวลาที่คุณต้องการผ่อนคลายหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวัน
ขอบโค้งมนผิวเรียบและผ้าหุ้มให้ลุคเรียบหรู สายคล้องที่สวยเด่นไม่ซ้ำใครช่วยให้คุณพกพาลำโพงไปทุกที่ได้ง่าย ไม่ว่าจะหยิบจับลำโพงอัจฉริยะนี้ไปไว้ห้องไหนก็ดูเข้ากันไปหมด!
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