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ไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีตอนอาบน้ำยามเช้า พอดคาสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจในโฮมออฟฟิศ ด้วยผ้าลำโพงผสมขนสัตว์และปุ่มนูนขึ้น ทำให้ลำโพง Bluetooth อันมีสไตล์นี้จึงเหมาะสำหรับทุกที่ คุณจะได้รับเสียงที่เต็มอิ่มอย่างน่าอัศจรรย์และระยะเวลาการเล่นนานถึง 10 ชั่วโมง
Bluetooth®
พลังขับเสียง 5 W
ใช้งานได้นาน 10 ชั่วโมง
ลำโพง Bluetooth ที่เรียบง่ายแต่โดดเด่นนี้เล่นเพลงได้อย่างมีสไตล์ ปุ่มนูนขึ้นช่วยให้คุณควบคุมการเล่น, Bluetooth และอีกมากมายได้ ไมโครโฟนในตัวให้คุณโทรแบบแฮนด์ฟรี และที่จับเพื่อการเคลื่อนย้ายช่วยให้คุณย้ายไปมาระหว่างห้องต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถเล่นเพลงได้นาน 10 ชั่วโมงจากการชาร์จเพียงครั้งเดียว และระยะการเชื่อมต่อไร้สาย 20 ม. การชาร์จลำโพงจะใช้เวลา 2.5 ชั่วโมงผ่านสาย USB-C ที่ให้มา ลำโพงแบบพาสซีฟมอบเสียงเบสที่หนักแน่นและยังคงความคมชัดแม้เปิดเสียงดัง
ลำโพงหุ้มด้วยผ้าสำหรับลำโพงคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับไฮเอนด์ Kvadrat วัสดุผ้าขนสัตว์ผสมมีความโปร่งใส ทำให้เสียงส่งผ่านออกในห้องได้อย่างอิสระ
รางวัล
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
LongK
17/03/2021
Singapore
Got it working..
.thanks..but some how manage to got it work again by pressing few combinations of front buttons randomly...
ข้อดี
Sound good
ข้อเสีย
Panel cant tell battery level
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ TAS3505 Wireless speaker
วันที่ใช้ 2021-02-17
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ TAS3505 Wireless speaker
วันที่ใช้ 2021-02-17
ระดับ IPX7 หมายถึงไดรเวอร์ลำโพงสามารถจมในน้ำได้นานถึง 30 นาทีที่ความลึกสูงสุด 1 ม. เนื้อผ้าลำโพงไม่สามารถกันน้ำได้แต่สามารถทนต่อน้ำหยดเล็กน้อยได้