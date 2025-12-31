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ยกเลิกการผลิต

ลำโพงไร้สาย

TAS4807B/00

ไปโยกย้ายได้เลย! ลำโพงขนาดเล็กที่ให้เสียงกระหึ่ม

เล่นเซิร์ฟ วิ่ง เต้นรำ ชกมวย อะไรก็ตามที่ทำให้คุณเคลื่อนไหว ลำโพงกันน้ำที่มีการออกแบบทูโทนสุดเก๋นี้เข้ากันได้กับคุณ คุณจะได้เสียงที่คมชัดแม้จะมีขนาดที่กะทัดรัด และสายคล้องที่ช่วยให้พกพาลำโพงได้ง่าย ไปกันเลย!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ไปโยกย้ายได้เลย! ลำโพงขนาดเล็กที่ให้เสียงกระหึ่ม

  • ป้องกันฝุ่น/น้ำระดับ IP67

  • เบสกระหึ่ม

  • ไมค์ในตัวสำหรับการโทร

  • เล่นเพลงได้นานถึง 12 ชั่วโมง

ลำโพงขนาดเล็ก เสียงกระหึ่ม

ลำโพงขนาดเล็ก เสียงกระหึ่ม

นำเพลงที่คุณชื่นชอบไปทุกที่ ตั้งแต่สวนสาธารณะไปจนถึงที่ตั้งแคมป์! ลำโพงแบบพกพานี้ให้เสียงที่ชัดใส และเสียงเบสกระหึ่มด้วยพาสซีฟเรดิเอเตอร์คู่ ต้องการเสียงกระหึ่มยิ่งขึ้นใช่หรือไม่ ลองจับคู่ลำโพงสองตัวสำหรับสเตอริโอในงานปาร์ตี้

ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง ให้เสียงเพลงเล่นต่อเนื่อง

ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง ให้เสียงเพลงเล่นต่อเนื่อง

ต้องการเร่งเสียงเพลงใช่หรือไม่ ลำโพงนี้สามารถเล่นต่อไปได้ตราบเท่าที่คุณไหว คุณใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมงจากลำโพงที่ชาร์จเต็มแล้ว มากเกินพอสำหรับการออกกำลังกายหรือปาร์ตี้รอบกองไฟ

ป้องกันฝุ่นและกันน้ำระดับ IP67 พร้อมให้คุณเพลิดเพลิน*

ป้องกันฝุ่นและกันน้ำระดับ IP67 พร้อมให้คุณเพลิดเพลิน*

ตั้งแต่ทางเดินไปจนถึงชายหาดไปจนถึงสระว่ายน้ำ การให้คะแนนระดับ IP67 ช่วยให้มั่นใจว่าลำโพงนี้สามารถไปได้ทุกที่ เชือกคล้องที่ถอดออกได้ทำให้พกพาได้สะดวก และช่วงบลูทูธสูงสุด 20 ม. หมายความว่าคุณจะไม่พลาดทุกจังหวะ แม้ว่าโทรศัพท์ของคุณจะอยู่ห่างจากลำโพงมากก็ตาม

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. การให้คะแนนระดับ IP67 หมายถึงตัวขับลำโพงจะกันฝุ่นและสามารถจมอยู่ใต้น้ำได้นานถึง 30 นาทีที่ความลึกสูงสุด 1 ม.