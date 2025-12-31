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TAS4807B/00
ไปโยกย้ายได้เลย! ลำโพงขนาดเล็กที่ให้เสียงกระหึ่ม
เล่นเซิร์ฟ วิ่ง เต้นรำ ชกมวย อะไรก็ตามที่ทำให้คุณเคลื่อนไหว ลำโพงกันน้ำที่มีการออกแบบทูโทนสุดเก๋นี้เข้ากันได้กับคุณ คุณจะได้เสียงที่คมชัดแม้จะมีขนาดที่กะทัดรัด และสายคล้องที่ช่วยให้พกพาลำโพงได้ง่าย ไปกันเลย!
ป้องกันฝุ่น/น้ำระดับ IP67
เบสกระหึ่ม
ไมค์ในตัวสำหรับการโทร
เล่นเพลงได้นานถึง 12 ชั่วโมง
นำเพลงที่คุณชื่นชอบไปทุกที่ ตั้งแต่สวนสาธารณะไปจนถึงที่ตั้งแคมป์! ลำโพงแบบพกพานี้ให้เสียงที่ชัดใส และเสียงเบสกระหึ่มด้วยพาสซีฟเรดิเอเตอร์คู่ ต้องการเสียงกระหึ่มยิ่งขึ้นใช่หรือไม่ ลองจับคู่ลำโพงสองตัวสำหรับสเตอริโอในงานปาร์ตี้
ต้องการเร่งเสียงเพลงใช่หรือไม่ ลำโพงนี้สามารถเล่นต่อไปได้ตราบเท่าที่คุณไหว คุณใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมงจากลำโพงที่ชาร์จเต็มแล้ว มากเกินพอสำหรับการออกกำลังกายหรือปาร์ตี้รอบกองไฟ
ตั้งแต่ทางเดินไปจนถึงชายหาดไปจนถึงสระว่ายน้ำ การให้คะแนนระดับ IP67 ช่วยให้มั่นใจว่าลำโพงนี้สามารถไปได้ทุกที่ เชือกคล้องที่ถอดออกได้ทำให้พกพาได้สะดวก และช่วงบลูทูธสูงสุด 20 ม. หมายความว่าคุณจะไม่พลาดทุกจังหวะ แม้ว่าโทรศัพท์ของคุณจะอยู่ห่างจากลำโพงมากก็ตาม
ความคิดเห็น
การให้คะแนนระดับ IP67 หมายถึงตัวขับลำโพงจะกันฝุ่นและสามารถจมอยู่ใต้น้ำได้นานถึง 30 นาทีที่ความลึกสูงสุด 1 ม.