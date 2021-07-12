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1000 seriesหูฟังอินเอียร์แบบไร้สายที่แท้จริง

TAT1235BK/97

1

| (1) วิจารณ์

รักในสิ่งที่คุณได้ยิน และรูปลักษณ์ที่คุณเห็น

หูฟังอินเอียร์ให้อิสระในการใช้งานแบบไร้สายอย่างแท้จริงและเสียงคุณภาพเยี่ยมมาพร้อมความกระชับพอดี การออกแบบหูฟังขนาดเล็กที่สวมใส่ได้พอดี สามารถควบคุมการสัมผัสเพื่อฟังเพลงและการโทรได้ หูฟังที่สามารถป้องกันเหงื่อและน้ำกระเด็นนี้ช่วยให้คุณวิ่งได้อย่างอิสระ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

รักในสิ่งที่คุณได้ยิน และรูปลักษณ์ที่คุณเห็น

  • Bluetooth®

  • สีดำ

ตัวขับเสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเนียม 6 มม. ให้เสียงที่ชัดเจนและเสียงเบสที่หนักแน่น

ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงก้องเพื่อเสียงอันชัดใส

ไม่มีเสียงก้องอันน่ารำคาญอีกต่อไปในขณะที่คุยโทรศัพท์ ด้วยการขจัดเสียงก้องแบบอะคูสติกของ คุณจะได้รับเสียงที่ชัดใสและการเชื่อมต่อที่ไร้การรบกวน

เคสชาร์จขนาดเล็กสำหรับเล่นเพลงได้นานถึง 18 ชั่วโมง

คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 6 ชั่วโมงจากการชาร์จเพียงครั้งเดียว บวกกับอีก 12 ชั่วโมงจากเคสที่ชาร์จเต็มแล้ว

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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1.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
4
3
2

12/07/2021

Việt Nam

Việt Nam

my first bluetooth earphone ever and it is so bad

terrible sound quality, terrible sound normalization, easy to fall out from your ears, not comfortable for your ears when wear for long time, bad micro. This is my first Bluetooth earphone and I chose Philips because of its earbuds but never again

ข้อดี

none

ข้อเสีย

everything

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000 series TAT1235WT Tai nghe nhét tai True Wireless

วันที่ใช้ 2020-06-12

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 1000 series TAT1235WT Tai nghe nhét tai True Wireless

วันที่ใช้ 2020-06-12

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