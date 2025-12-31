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1000 seriesหูฟัง True Wireless

TAT1440WT/70

ดื่มด่ำได้ทุกที่

ฟังเสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบเสมอด้วยหูฟัง True Wireless แบบตัดเสียงรบกวนที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณแบบเรียลไทม์

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ดื่มด่ำได้ทุกที่

  • หูฟังเอียร์บัดขนาดเล็กพร้อมจุกหูฟัง

  • เคสชาร์จขนาดพกพา

  • การโทรที่คมชัด

  • ดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบาย

ไดรเวอร์ขนาด 6 mm ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อเสียงอันยอดเยี่ยมและเสียงเบสทรงพลัง

ฟังทุกเสียงอย่างที่ควรจะเป็น หูฟังรุ่นนี้ใช้ไดรเวอร์ไดนามิกขนาด 6 mm ที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อมอบประสบการณ์การฟังที่สมจริง รองรับกำลังขับสูง ช่วยเพิ่มไดนามิกและเสียงเบส คุณจึงไม่พลาดทุกจังหวะ

ระบบควบคุมแบบสัมผัส จับคู่ได้ง่าย

ระบบควบคุมแบบสัมผัสช่วยให้ใช้งานได้ง่าย พร้อมเสียงแจ้งเตือนเมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน

ไมโครโฟน AI เพื่อคุณภาพการโทรที่คมชัด

อย่าปล่อยให้เสียงรอบตัวรบกวนการฟังของคุณ หูฟังรุ่นนี้มาพร้อมไมโครโฟน AI ที่ช่วยกรองเสียงรบกวนที่คุณไม่ต้องการได้ยิน พร้อมมอบคุณภาพการโทรที่คมชัด ให้คุณและคู่สนทนาได้ยินเสียงกันอย่างชัดเจนทุกครั้ง

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี