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TAT2500BK/00
เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนั้นเรียบง่าย หยิบหูฟังของคุณพร้อมเพลงโปรด แล้วออกไปสนุกได้เลย! ด้วยเสียงคุณภาพเยี่ยม เสียงเบสที่ทรงพลัง และเคสชาร์จขนาดเล็กพกพาง่าย หูฟังเอียร์บัด True Wireless ขนาดจิ๋วและใส่สบายนี้พร้อมรับมือกับทุกกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนของคุณ
ขนาดเล็กแต่เปี่ยมประสิทธิภาพ
เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic
เคสชาร์จขนาดพกพา
ใช้งานได้สูงสุด 24 ชั่วโมง
ระบบตัดเสียงรบกวนช่วยลดเสียงจากภายนอก รวมถึงเสียงลม คุณจึงจดจ่อกับเพลงหรือการโทรได้ ต้องการได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้นใช่ไหม แตะเอียร์บัดเพื่อเปิดใช้งานโหมดรับรู้เสียงรอบข้าง
หูฟังเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงคู่นี้ให้เสียงยอดเยี่ยม และคุณไม่จำเป็นต้องเร่งระดับเสียงเพื่อดึงประสิทธิภาพสูงสุดจากไดรเวอร์ขนาด 8 mm เพียงเปิดใช้งาน Dynamic Bass ผ่านเอียร์บัดข้างซ้าย คุณก็เพลิดเพลินกับพลังเต็มเปี่ยมของเสียงเบสโปรดได้ แม้จะฟังในระดับเสียงเบา
เสียงของคุณจะถ่ายทอดได้อย่างชัดเจนขณะสนทนา ไมโครโฟน AI หนึ่งตัวจะรับเสียงของคุณ ขณะที่อัลกอริทึมลดเสียงรบกวนช่วยลดเสียงเบื้องหลังบางส่วนจากสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ
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