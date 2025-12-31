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  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ
  • เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ

2000 seriesหูฟังไร้สายที่แท้จริง

TAT2500BK/00

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ

สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนั้นเรียบง่าย หยิบหูฟังของคุณพร้อมเพลงโปรด แล้วออกไปสนุกได้เลย! ด้วยเสียงคุณภาพเยี่ยม เสียงเบสที่ทรงพลัง และเคสชาร์จขนาดเล็กพกพาง่าย หูฟังเอียร์บัด True Wireless ขนาดจิ๋วและใส่สบายนี้พร้อมรับมือกับทุกกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนของคุณ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ

  • ขนาดเล็กแต่เปี่ยมประสิทธิภาพ

  • เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic

  • เคสชาร์จขนาดพกพา

  • ใช้งานได้สูงสุด 24 ชั่วโมง

ได้ยินเสียงเพลงของคุณเสมอ การตัดเสียงรบกวน

ระบบตัดเสียงรบกวนช่วยลดเสียงจากภายนอก รวมถึงเสียงลม คุณจึงจดจ่อกับเพลงหรือการโทรได้ ต้องการได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้นใช่ไหม แตะเอียร์บัดเพื่อเปิดใช้งานโหมดรับรู้เสียงรอบข้าง

เสียงยอดเยี่ยมแม้เปิดเบา ด้วย Dynamic Bass

หูฟังเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงคู่นี้ให้เสียงยอดเยี่ยม และคุณไม่จำเป็นต้องเร่งระดับเสียงเพื่อดึงประสิทธิภาพสูงสุดจากไดรเวอร์ขนาด 8 mm เพียงเปิดใช้งาน Dynamic Bass ผ่านเอียร์บัดข้างซ้าย คุณก็เพลิดเพลินกับพลังเต็มเปี่ยมของเสียงเบสโปรดได้ แม้จะฟังในระดับเสียงเบา

สนทนาคมชัด อีกฝ่ายได้ยินทุกคำที่คุณพูด

เสียงของคุณจะถ่ายทอดได้อย่างชัดเจนขณะสนทนา ไมโครโฟน AI หนึ่งตัวจะรับเสียงของคุณ ขณะที่อัลกอริทึมลดเสียงรบกวนช่วยลดเสียงเบื้องหลังบางส่วนจากสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี