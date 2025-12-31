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TAT2569DB/70
หูฟังคู่ใจที่จำเป็นสำหรับทุกวัน
เพลิดเพลินกับการฟังได้อย่างลงตัวทุกที่ ด้วยหูฟังเอียร์บัดไร้สาย True Wireless แบบตัดเสียงรบกวนที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของคุณแบบเรียลไทม์
การตัดเสียงรบกวน
เคสชาร์จขนาดกะทัดรัด
เสียงสนทนาคมชัด
หูฟังขนาดเล็ก คุ้มค่าเกินราคา
ระบบควบคุมแบบสัมผัสช่วยให้ใช้งานได้ง่าย พร้อมเสียงแจ้งเตือนเมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน
จุกหูฟังแนบกระชับในช่องหูอย่างนุ่มนวลและมั่นคง พร้อมปลอกจุกหูฟังซิลิโคนแบบถอดเปลี่ยนได้ เพื่อให้คุณเลือกขนาดที่พอดีที่สุด การควบคุมแบบสัมผัสบนหูฟังช่วยให้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย
คุณจะใช้งานได้นาน 7 hours เมื่อชาร์จเต็ม และใช้งานเพิ่มได้อีก 24.5 hours จากเคส เพียงใส่หูฟังเอียร์บัดกลับเข้าไปในเคสชาร์จ หูฟังก็จะชาร์จเต็มภายใน 1.5 hours หากต้องการเพิ่มพลังงานอย่างรวดเร็ว ชาร์จเพียง 10 minutes ก็ใช้งานเพิ่มได้อีกหนึ่งชั่วโมง และโหมด Mono ยังช่วยให้คุณใช้หูฟังเอียร์บัดข้างหนึ่งได้ในขณะที่อีกข้างกำลังชาร์จ สามารถชาร์จเคสผ่าน USB-C ได้
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